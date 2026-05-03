Remis im Kellerduell bringt beiden wenig

Der TSV Wetschen hat im Heimspiel des 28. Spieltags der Oberliga Niedersachsen einen möglichen Befreiungsschlag verpasst. Gegen den FC Verden 04 kam der Aufsteiger nicht über ein 1:1 hinaus. In der Tabelle bleibt Wetschen mit 23 Punkten auf Rang 14 und damit weiterhin in der gefährdeten Zone. Verden rangiert mit 35 Punkten auf Platz elf und hält Abstand zu den Abstiegsrängen, ohne sich entscheidend abzusetzen.

Raskopp bringt Wetschen in Führung Die Gastgeber begannen engagiert und suchten früh den Weg nach vorne. In der 26. Minute wurde ihr Einsatz belohnt: Moritz Raskopp verwandelte einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Auch in der Folge blieb Wetschen bemüht, das Spiel zu kontrollieren, versäumte es jedoch, die Führung weiter auszubauen. Verden hielt die Partie offen und lauerte auf Umschaltmomente.