Remis im Kellerduell bringt beiden wenig

Der TSV Wetschen hat im Heimspiel des 28. Spieltags der Oberliga Niedersachsen einen möglichen Befreiungsschlag verpasst. Gegen den FC Verden 04 kam der Aufsteiger nicht über ein 1:1 hinaus.
In der Tabelle bleibt Wetschen mit 23 Punkten auf Rang 14 und damit weiterhin in der gefährdeten Zone. Verden rangiert mit 35 Punkten auf Platz elf und hält Abstand zu den Abstiegsrängen, ohne sich entscheidend abzusetzen.
Raskopp bringt Wetschen in Führung
Die Gastgeber begannen engagiert und suchten früh den Weg nach vorne. In der 26. Minute wurde ihr Einsatz belohnt: Moritz Raskopp verwandelte einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung.
Auch in der Folge blieb Wetschen bemüht, das Spiel zu kontrollieren, versäumte es jedoch, die Führung weiter auszubauen. Verden hielt die Partie offen und lauerte auf Umschaltmomente.
Kurz nach Wiederbeginn gelang den Gästen der Ausgleich. Uwandu traf in der 49. Minute zum 1:1 und stellte den Spielverlauf wieder auf Anfang.
In der 67. Minute geriet der FC Verden 04 zusätzlich unter Druck, als Sarrasch nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz Überzahl gelang es Wetschen jedoch nicht, die Partie erneut zu seinen Gunsten zu entscheiden.
Verpasste Chance im Abstiegskampf
Für den TSV Wetschen ist das Unentschieden ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen einen direkten Konkurrenten wäre ein Heimsieg von großer Bedeutung gewesen.
Der FC Verden 04 hingegen kann mit dem Punktgewinn leben, zumal die Mannschaft einen Großteil der zweiten Hälfte in Unterzahl absolvieren musste.
Am Ende steht ein Ergebnis, das keiner Mannschaft entscheidend weiterhilft. Während Verden den Abstand nach unten zumindest wahrt, verpasst Wetschen die Gelegenheit, im Tabellenkeller Boden gutzumachen.