Remis im Keller. Top-Drei geht im Gleichschritt

– Foto: Thies Meyer

In der Kreisliga Heidekreis gab es am vergangenen Wochenende wenige Überraschungen. Im Keller punkteten nur Tewel und Fulde/Stellichte im direkten Duell einfach. An der Spitze ging die Top-Drei im Gleichschritt. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Die Partie endete mit einer Punkteteilung. Fabian Helmke brachte Tewel früh per Foulelfmeter in Führung (13.). Til Stimming glich in der 65. Minute für Fulde/Stellichte aus. Für Tewel zu wenig im Keller. Außerdem bleiben beide Teams seit gefühlten Ewigkeiten ohne Dreier.

Wietzendorf setzte sich auswärts durch. Vincent Molzahn erzielte das 1:0 (36.), Hannes Koch legte nach der Pause zum 2:0-Endstand nach (56.). Wietzendorf ist also wieder zurück im Schritt, doch der Abstand auf die Top-Zwei ist nach den vergangenen Wochen gewachsen.

Tabellenführer Ciwan Walsrode zeigte sich früh torhungrig. Serhat Akyol (1., 32.) und Cengez Kamaci (5.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Jesse Ossadnik (40.) und Markus Panning (80.) trafen für Rethem, doch Sedat Talu (49.) stellte zwischenzeitlich den alten Abstand wieder her. Ciwan ist nun seit zehn direkten Duellen gegen Rethem unbesiegt.

Heidmark drehte eine umkämpfte Partie. Koray Kir brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (33.), Sebastian Mühring erhöhte (39.). Yesen Al-Yasiri traf ebenfalls noch vor der Pause (39.), ehe Simon Härter (79.) ausglich. Laurenz-Oke Warncke entschied das Spiel per Foulelfmeter in der 83. Minute. Die Gäste warten nun seit elf Spielen auf einen Sieg und verloren jüngst fünf Partien in Serie.

Germania Walsrode fuhr einen klaren Auswärtssieg ein. Hassan-Sascha Turgut traf doppelt (29., 65.), dazu waren Jose Israel Pinto Coelho (42.) und Gabriel Meneghini Perin (53.) erfolgreich. Für Buchholz erzielte Jan Fleißner zwischenzeitlich den Ausgleich (38.). Keine Überraschung also in Buchholz.