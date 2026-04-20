Remis im Jubiläumsspiel: Källman rettet Punkt

Im besonderen Rahmen des 130-jährigen Vereinsjubiläums hat Hannover 96 im Topspiel gegen den SC Paderborn 07 ein 1:1 erkämpft. Vor beeindruckender Kulisse und getragen von einer aufwendigen Choreografie der Heimfans erwischten die Niedersachsen zunächst den besseren Start.
Die Mannschaft von Christian Titz setzte die Gäste früh unter Druck und erspielte sich die ersten Chancen. Die größte Möglichkeit resultierte aus einer unübersichtlichen Szene, als ein Klärungsversuch von Raphael Obermair den überraschten Waniss Taibi traf – der Ball prallte an den Pfosten (18.).
Kurz darauf scheiterte Daisuke Yokota mit einem Abschluss, der in letzter Sekunde von Fabian Götze geklärt wurde (23.). Eine Führung für Hannover wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen.
Doch wie so oft im Fußball nutzten die Gäste ihre erste klare Gelegenheit konsequent. Nach einem Fehler im Aufbauspiel kam Paderborn zu einem Eckball, der bis zum zweiten Pfosten durchrutschte. Dort stand erneut Götze richtig und drückte den Ball zur Führung über die Linie (40.).
Mit diesem Rückstand ging Hannover trotz spielerischer Vorteile in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zunächst zugunsten der Ostwestfalen. Vor allem der ehemalige 96-Spieler Stefano Marino sorgte für Gefahr, verpasste zunächst per Volley (51.) und scheiterte wenig später per Kopf an Nahuel Noll, der mit einer starken Parade das 0:2 verhinderte (56.).
Hannover tat sich in dieser Phase schwer, wieder Zugriff auf das Spiel zu bekommen, arbeitete sich aber zunehmend zurück.
Die entscheidende Szene folgte in der Schlussphase: Der eingewechselte Mustapha Bundu brachte mit einer präzisen Flanke von der rechten Seite neuen Schwung ins Offensivspiel. Im Zentrum setzte sich Benjamin Källman durch und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein (78.). Für den Stürmer war es das erste Tor nach sieben Spielen ohne Treffer.
In der Schlussphase blieb es spannend. Paderborn hatte durch Sven Michel und Steffen Tigges noch die Chance auf den späten Sieg, doch es blieb beim Remis.
So endet ein intensives Top- und Jubiläumsspiel ohne Sieger – mit leichten Vorteilen auf Seiten der Gäste, aber einem verdienten Punkt für Hannover, das nach Rückstand Moral bewies.