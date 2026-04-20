Remis im Jubiläumsspiel: Källman rettet Punkt Hannover 96 kommt gegen Paderborn nach Rückstand zurück – Topspiel ohne Sieger von red · Heute, 17:54 Uhr · 0 Leser

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Im besonderen Rahmen des 130-jährigen Vereinsjubiläums hat Hannover 96 im Topspiel gegen den SC Paderborn 07 ein 1:1 erkämpft. Vor beeindruckender Kulisse und getragen von einer aufwendigen Choreografie der Heimfans erwischten die Niedersachsen zunächst den besseren Start.

Die Mannschaft von Christian Titz setzte die Gäste früh unter Druck und erspielte sich die ersten Chancen. Die größte Möglichkeit resultierte aus einer unübersichtlichen Szene, als ein Klärungsversuch von Raphael Obermair den überraschten Waniss Taibi traf – der Ball prallte an den Pfosten (18.). Kurz darauf scheiterte Daisuke Yokota mit einem Abschluss, der in letzter Sekunde von Fabian Götze geklärt wurde (23.). Eine Führung für Hannover wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen.

Doch wie so oft im Fußball nutzten die Gäste ihre erste klare Gelegenheit konsequent. Nach einem Fehler im Aufbauspiel kam Paderborn zu einem Eckball, der bis zum zweiten Pfosten durchrutschte. Dort stand erneut Götze richtig und drückte den Ball zur Führung über die Linie (40.). Mit diesem Rückstand ging Hannover trotz spielerischer Vorteile in die Pause.