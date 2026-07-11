Remis im Härtetest: Hansa Rostock verspielt furiose Führung

Ein emotionaler Auftakt und Rostocker Spielfreude pur

Seit Donnerstag ackert die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann im intensiven Trainingslager in Neuruppin für die neue Spielzeit 2026/27. Das heutige dritte Testspiel bot dabei eine ganz besondere emotionale Kulisse: Der dänische Zweitligist Hvidovre IF reiste mit dem ehemaligen Hansa-Kapitän Martin Retov als Trainer an.

Die Rostocker legten voller Leidenschaft los. Bereits in der 3. Minute bediente Jonas Dirkner den heranstürmenden Tim Krohn, der die Kugel aus gut zwölf Metern traumhaft in den oberen rechten Winkel schweißte. Nur zwei Minuten später glänzte Krohn als Vorbereiter für Fiete Bock, welcher aus zehn Metern in Mittelstürmerposition eiskalt zum 2:0 vollstreckte. Ein Auftakt nach Maß.

Dänische Effizienz und vergebene Chancen vor der Pause

Doch die Dänen schlugen im unterhaltsamen Torschießen schnell zurück. In der 10. Minute zog Oliver Kjaergaard von der Strafraumgrenze ab, und Maximilian Krauß fälschte den Ball unhaltbar in den eigenen Kasten zum 2:1 ab. Hansa zeigte sich unbeeindruckt und erhielt in der 15. Minute nach einem Foul an Bernie Lennemann einen Strafstoß, doch Kenan Fatkic schoss rechts am Tor vorbei.

Nach einer Trinkpause in der 25. Minute folgte in der 35. Minute der Ausgleich: Eine Flanke von rechts fand Alexander Johansen, während Florian Bohnert einen Schritt zu spät kam. Johansen traf aus acht Metern zum 2:2. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit. Schließlich endete das umkämpfte dritte Vorbereitungsspiel mit diesem 2:2-Remis.

Ein regionales Duell im vertrauten Neuruppin

Am kommenden Mittwoch, dem 15. Juli 2026, geht es für das Rostocker Team bereits mit dem nächsten Testspiel weiter. Die Mannschaft verbleibt für diese Aufgabe in der Umgebung des Trainingslagers, denn auch diese kommende Partie wird in Neuruppin ausgetragen. Hansa Rostock erwartet dann den Regionalligisten Greifswalder FC. Der Anpfiff für diese mit Spannung erwartete Begegnung ist für 16:30 Uhr angesetzt.