Typische Szene im Gruppenliga-Topspiel, das eher von Zweikämpfen als von spielerischer Finesse geprägt war. – Foto: Marcel Lorenz

Niederhöchstadt. Remis im Gruppenliga-Topspiel vor großer Kulisse: Der TuRa Niederhöchstadt und der VfB Unterliederbach trennten sich nach kampfbetonter Partie mit 1:1. Zwar kamen die Gastgeber in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich, doch mit dem Punkt dürften die Gäste dennoch besser leben können. Denn sie sind somit weiter in der Pole Position im Kampf um den Titel.

"Mir fehlt die Fantasie dass sich Unterliederbach das noch nehmen lässt", gratulierte Niederhöchstadts Abteilungsleiter Carsten Ache den Kontrahenten bereits direkt nach Abpfiff vorzeitig zum Titelgewinn. Obwohl die Unterliederbacher ihre beiden ausstehenden Partien gegen Eltville und in Erbenheim erst noch gewinnen müssen, um auf der sicheren Seite zu sein. Dementsprechend wehrt Patrick Barnes, der sportliche Leiter des VfB, ab: "Den Glückwunsch nehme ich noch nicht an, im Fußball kann alles passieren."

Vor großer Kulisse von circa 500 Zuschauern merkte man beiden Team den Druck an. Chancen waren Mangelware, während beide Teams auf Fehlervermeidung aus waren, im Zweifel eher den langen Schlag nach vorne wählten. "Meiner Meinung nach hatte das mit Fußball heute nichts zu tun. Aber ich mache den Jungs keinen Vorwurf, es stand viel auf dem Spiel", lautete das Fazit von Patrick Barnes.

Der VfB wurde in der zweiten Halbzeit stärker, doch es musste schon ein Missgeschick der Gastgeber herhalten, um eine Viertelstunde vor dem Ende den Torrreigen zu eröffnen. Nach einem langen Ball hätte Jeffrey Schäfer den Ball eigentlich locker erlaufen können, doch der Defensivmann der Gastgeber rutscht aus, ermöglichte so Kubilay Dincer, den Ball aufzunehmen. Dincer passte zu Gentian Latifi, der zur Führung für den VfB traf.

Rodriguez fliegt, Conan trifft

Doch die Unterliederbacher schwächten sich selbst, David Rodriguez foulte seinen Gegenspieler rüde im Mittelfeld und flog gegen seinen ehemaligen Verein folgerichtig mit glatt Rot vom Feld. In Überzahl schnürte Niederhöchstadt seinen Gegner ein, Dominik Conan traf in der Nachspielzeit aus dem Getümmel und sorgte somit immerhin dafür, dass Unterliederbach tabellarisch noch nicht davonziehen konnte und sich weiterhin nicht mal ein Unentschieden erlauben darf, denn der direkte Vergleich fällt zugunsten des Tabellenzweiten aus.

Durch die parallele Niederlage von Offheim gegen Diedenbergen steht immerhin fest: Niederhöchstadt wird definitiv mindestens als Zweiter einlaufen und die Chance haben, über die Aufstiegsspiele noch die Verbandsliga klarzumachen.

Das Restprogramm im Titelkampf:

Restprogramm VfB Unterliederbach



33. Spieltag: (H) Spvgg. Eltville (17.)

34. Spieltag: (A) SV Erbenheim (10.)

Restprogramm TuRa Niederhöchstadt



33. Spieltag: (A) SG Nassau Diedenbergen (13.)

34. Spieltag: (H) SKG 23 Wiesbaden (12.)