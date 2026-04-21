Remis im Gipfeltreffen: Titelrennen bleibt völlig offen

Die erste Halbzeit war geprägt von taktischer Disziplin und viel Respekt voreinander. Beide Mannschaften standen kompakt, Zweikämpfe wurden konsequent geführt, Torchancen blieben jedoch Mangelware. Man merkte deutlich: Hier wollte keiner den ersten Fehler machen.

Doch der TV Metjendorf zeigte, warum er ganz oben in der Tabelle steht. Die Gastgeber erhöhten den Druck und wurden in der 78. Minute belohnt: J. Ruinys erzielte den umjubelten Ausgleich zum 1:1.

Kurz nach der Pause gelang dann dem Tabellenführer der wichtige Treffer. In der 48. Minute brachte J. Scheffler den FC Rastede II mit 0:1 in Führung – ein typisches Tor in einem engen Topspiel, bei dem eine kleine Unachtsamkeit den Unterschied macht.

In der Schlussphase wurde das Spiel noch einmal hitzig. Beide Teams wollten den Sieg, schließlich ging es um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Die Gelb-Rote Karte gegen K. König in der 89. Minute schwächte die Gäste zwar, doch Metjendorf konnte die Überzahl nicht mehr nutzen.

Schiedsrichter Ralf Bolte leitete dieses intensive Spitzenspiel souverän und hatte die Partie jederzeit im Griff.

Bedeutung für die Tabelle

Das Unentschieden spiegelt sich auch in der Tabelle wider:

FC Rastede II bleibt Tabellenführer mit 43 Punkten aus 20 Spielen.

TV Metjendorf bleibt Zweiter mit 41 Punkten, hat aber ein Spiel weniger absolviert.

Damit bleibt das Titelrennen weiterhin völlig offen. Metjendorf ist dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen und könnte mit einem Sieg im Nachholspiel sogar vorbeiziehen. Genau deshalb hatte dieses Spiel den Charakter eines echten Spitzenduells – und genau so wurde es auch geführt.