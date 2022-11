Remis im Frankenblick, Zuschauer fallen unrühmlich auf Zum Rückrundenauftakt ging es für den SC 07 Schleusingen nach Effelder. rn

Auf dem holprigen und weichen Platz war kaum ein flüssiges Spiel möglich. Dagegen dominierten viele Ballverluste, unkontrollierte Bälle und Zweikämpfe das Spiel. Die Heimischen waren damit vertraut und zunächst besser gestartet. Nach einer knappen Viertelstunde setzte Kolk einen Freistoß von halbrechts knapp neben den kurzen Pfosten. Schleusingen kam jetzt besser ins Spiel. Der junge Sittig, letzte Woche Debüt diese Woche Startelf, bekam von Dampha die Kugel aufgelegt, traf aus 20 Metern aber nicht richtig, so dass Stoychev nur zupacken brauchte. Der Gambier war dann bei einem aussichtsreichen Konter durch Fischer nur per Foul zu stoppen. Träger gelang es dann Kolk zu überwinden, und kam halbrechts zum Abschluss. Wenig später setzte Hofmann nach einer Kombination über rechts das Leder über den Kasten. Auf der Gegenseite zog Iordache rechts vorbei. Kurz vor dem Halbzeitpfiff waren die 09er fast vorne. Schlussmann Bretschneider musste einen Ball zentral abwehren und Manns Nachschuss konnte nur mit vereinten Kräften abgewehrt werden.

Nach dem Seitenwechsel nur wenig Offensivaktionen. Beide Teams versuchten sich mit hohen Bällen. Ein solcher von Kolk führte nach einer knappen Stunde zu Abstimmungsproblemen zwischen Torwart Stoychev und Fischer, so dass Dampha dies zur Führung nutzen konnte. Effelder wurde durch den Rückstand geweckt. Einen Freistoß konnte Bretschneider zwar parieren, doch Heß musst sich noch in den Nachschuss werfen. Bei Schuberts Freistoß vom linken Strafraumeck waren sie dann machtlos und der Ball landet zum Ausgleich im langen Eck. Es folgte eine schöne Kombination der Rot-Schwarzen über links, an deren Ende Schmidt bereit stand und nur noch einschieben musste. Doch nach der guten Phase der Hausherren wieder Kick-and-Rush, inzwischen war mit Amarell der nächste A-Junioren-Debütant auf dem Platz und Routinier Thorwirth, der bereits 90 Minuten im Vorspiel in den Knochen hatte, musste als Wandspieler im Sturmzentrum ran. In der Schlussphase kam dann Hektik auf, die von außen hereingetragen wurde. Als Sanyang für eine absichtliches Hand-Tor den gelben Karton erhielt, soll ein Zuschauer auf schwer rassistische Art und Weise die Rote Karte gefordert haben. Inakzeptabel! Die Jungs vom Frankenblick versuchten nun Zeit von der Uhr zu nehmen, um die Führung über die Zeit zu retten. Doch Blau-Gelb kam nochmal. Freistoß von der Mittellinie, Kolk verlängert per Kopf und Debütant Amarell drückt den Ball über die Linie. Ausgleich! Abpfiff! Das emotionale Ende führte auch noch zu einem unrühmlichen, als zwischen den Zuschauern noch die Fäuste flogen.