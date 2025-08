Remis im FCA-Derby: Aunkirchen bringt Führung nicht über die Zeit

Auf grenzwertigem Geläuf entwickelte sich von Beginn an die erwartete Partie. Aunkirchen hatte mehr Ballbesitz und Spielkontrolle, zeigte sich im letzten Drittel zu harmlos. Auf der Gegenseite lauerte Aldersbach auch Konter und hatte so die einzige wirkliche Chance in der 1. Hälfte, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei.

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Gäste etwas, um wieder ins Spiel zu finden, die Hausherren hatten nach einem Patzer in der Aunkirchener Hintermannschaft die nächste gute Gelegenheit, ließen diese aber erneut liegen. Mit zunehmender Spieldauer wurde Aunkirchen wieder stärker und drückte den Aufsteiger in die eigene Hälfte. Folgerichtig fiel dann auch der Führungstreffer. Einen Dobler-Freistoß drückte Bauer zum viel umjubelten 1:0 über die Linie. Doch Aldersbach gab nicht auf und kam nur 3 Minuten später nach einem Gestochere im Strafraum zum 1:1-Ausgleich - gleichzeitig auch der Endstand.