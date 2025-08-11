Remis im ersten Landesliga-Spiel für RW Volkmarode

Die Rot-Weißen starteten gut in die Partie und gingen in der 19. Minute dann auch "verdient" in Führung, wie Collin Gerstung fand. Marvin Thurau war der Torschütze. Das 1:0 war dann auch der Pausenstand. Mit der Pause gab es aber einen kleinen Bruch in der Partie des Aufsteigers und Northeim kam immer besser ins Spiel.

Nachdem Asenjo im Strafraum gefoult wurde, gab es einen Elfmeter, den Thierry Ngoudjou Patigo in der 64. Minute verwandelte. Nur zwei Minuten später flog Till Becker auf Seiten der Gäste dann vom Platz. "Danach wurde das Spiel immer hektischer und körperlicher." sah Gerstung. Northeim hatte einige Konterchancen, doch auch Volkmarode kam zu mehreren Möglichkeiten. Der Ball wollte allerdings nicht ins Tor fallen.

Spät in der Partie flog dann der Torschütze der Heimelf vom Platz und es ging für die letzten paar Minuten im Zehn-gegen-Zehn weiter. "Nach dem Platzverweis haben wir den Faden verloren." so Gerstung. So endete die wilde Partie mit einem 1:1. "Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden und wir sind froh über unseren ersten Punkt in der Landesliga, ziehen aber dennoch unsere Lehren daraus. In der nächsten Woche geht es dann in Göttingen weiter, wo wir wieder angreifen werden." so Gerstung resümierend.

Am Sonntag spielt der Aufsteiger bei der SVG, während Northeim Vahdet Braunschweig empfängt.