Remis im Duell der Zweitvertretungen: Oberweikertshofen II holt einen Punkt

Mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden trennten sich die Zweitvertretungen des SC Oberweikersthofen und TSV Gilching zum Auftakt der Kreisliga.

Oberweikersthofen – Es wäre mehr drin gewesen, berichtete SCO-Trainer Lucas Wizani, der den urlaubenden Chefcoach Daniel Stapfer vertrat. „Wir haben zwar einen Punkt gewonnen, aber am Ende fühlt es sich so an, als wenn wir zwei verloren hätten.“

Allerdings erwischte die Landesliga-Reserve aus Weikertshofen im Nachbarlandkreis einen schlechten Start. „Wir wurden kalt erwischt und gleich mal erfolgreich ausgekontert.“ Fabian Boitin brachte die Bezirksliga-Reserve in der elften Minute mit 1:0 in Führung. Danach zogen sich die Gilchinger zurück und verwalteten ihren knappen Vorsprung. Fabian Riedmair versuchte es mit einigen Distanzschüssen, aber letztlich verfehlten sie alle das Ziel.

In den zweiten 45 Minuten wirkten die Gilchinger laut Wizani ziemlich platt, doch der SCO schaffte es nicht, daraus Kapital zu schlagen. Schließlich konnte Sebastian Rieder per Kopf nach einer Hereingabe von Riedmair den Ausgleich erzielen. Auch das 2:1 gelang den Weikertshofenern noch durch Lukas Kuppelwieser, doch Schiri Önder Kücük entschied auf Abseits. (Dieter Metzler)