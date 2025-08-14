Remis im Duell der beiden punktgleichen

Wer im Schröder-Saarlandligaspiel zwischen der SpVgg. Quierschied und dem SC Reisbach ein Remis tippte, hätte wohl noch draufzahlen müssen, so gering wäre die Quote gewesen. Denn die Vorzeichen auf Gleichstand waren unübersehbar. Gleichstand von den Punkten her nach vier Spielen und ein 2:2 schon in der abgelaufenen Runde, die Begegnung des Tabellenfünften SC Reisbach beim Sechsten SpVgg. Quierschied fand mit dem 2:2 (1:1) auch diesmal keinen Sieger. Auch die Spielanteile in den beiden Halbzeiten waren gleich verteilt, die erste Hälfte ging an die Gäste aus dem Saarwellinger Gemeindeteil, der zweite Durchgang an die Platzherren, die einen Handelfmeter durch Lukas Mittermüller vergaben und eine weitere große Einschuss-Chance hatten. Doch der Reihe nach. Reisbach erwischte den besseren Start, führte durch Nils Wohlschlegel nach 10 Minuten völlig verdient mit 1:0. Bis zur ersten Trinkpause war Quierschied nicht im Spiel. "Ich fand uns dann bis zur Pause etwas besser, aber das Tor für uns fiel dennoch etwas überraschend, aber zu einem günstigen Zeitpunkt", sagte SpVgg.-Trainer Thomas Bettinger nach dem Spiel. Nouredddine El Khadem traf in der 42. Minute zum Halbzeitstand. Obwohl die Temperaturen weiter hoch waren, besserte sich das Spiel., Reisbach kam durch Torjäger Nicola Cortese zur zweiten Führung (57.). Es dauerte aber nur fünf Minuten, bis Elias Hoffmann ausgleichen konnte. Dann vergab Quierschied die eingangs erwähnten beiden Riesen-Chancen zur erneuten Führung. "Hätten wir durch den Elfer die Führung erzielt, hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen", sagte Bettinger zum weiteren Spielverlauf. Sein Gegenüber Sebastian Saia meinte: "Ich finde, dass es ein gerechtes Remis war, wir hatten ja auch noch eine Chance in der Schlussphase. Wenn sie den Elfer reinmachen wird es schwer für uns hier, ansonsten war unser Punkt verdient. Wir haben nun eine längere Pause . Mario Pendari hat derzeit Wadenprobleme, Cedric Müller wird wegen Sehnenproblemen auch noch etwas länger ausfallen". Thomas Bettinger sagte zusätzlich: Hinten raus waren wir besser, anfangs war Reisbach besser, da hätten wir vor der Trinkpause höher zurück liegen können. Nach der Halbzeitpause haben sie auf unsere Fehler gelauert, die wir ja auch machten. Sie sind schnell. Wir haben es auch nicht gut verteidigt. Ein Sieg von uns wäre aber auch nicht verdient gewesen, so ehrlich muiß man sein. Fabio Klyk und Christian Simonetta kommen bis zum nächsten Spiel eventuell zurück".

Beide Teams stehen vor den restlichen Begegnungen des fünften Spieltags weiter nah beieinander, Reisbach bleibt mit dem gleichen Torverhältnis und der gleichen Punkteanzahl Fünfter, Quierschied ist jetzt alleiniger Sechster.