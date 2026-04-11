Remis im Derby: Spelle-Venhaus und Meppen II trennen sich 1:1 von P. M. · Heute, 05:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

In einem intensiven Oberliga-Duell teilen sich der SC Spelle-Venhaus und die Zweitvertretung des SV Meppen die Punkte. Nach früher Meppener Führung durch ein Eigentor gleicht Tom Winnemöller noch vor der Pause aus.

Frühe Führung für Meppen - Spelle antwortet prompt Die Gäste aus Meppen erwischten den besseren Start und gingen in der 14. Minute durch ein Eigentor von Janik Jesgarzewski nach einer Ecke in Führung. In der Anfangsphase hatte Meppen insgesamt Vorteile und bestimmte das Geschehen. Spelle-Venhaus tat sich zunächst schwer, in der Offensive Akzente zu setzen.

Doch die Gastgeber fanden die passende Antwort: In der 23. Minute nutzte Tom Winnemöller seine Chance und traf zum 1:1-Ausgleich. Es war bereits sein 14. Saisontor. Kurz zuvor hatte Spelle bereits eine Großchance durch Artem Popov, der aus kurzer Distanz am Meppener Torhüter scheiterte. Zweite Halbzeit mit wenig Höhepunkten

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Torchancen. Meppen kam vor allem über Standardsituationen zu Möglichkeiten, blieb dabei jedoch ohne Ertrag. Die beste Gelegenheit hatte Mathis Meyering, der nach Vorarbeit von Amin Muja an Spelles Keeper Lichtenstein scheiterte. Auf der anderen Seite kam Spelle nur sporadisch gefährlich vor das Tor, unter anderem wurde ein Abschluss von Kehl in letzter Sekunde geblockt. Insgesamt blieb der zweite Durchgang arm an Höhepunkten. Gerechtes Unentschieden nach intensivem Spiel Am Ende blieb es beim 1:1. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, ohne im zweiten Durchgang den entscheidenden Treffer setzen zu können. Insgesamt ging das Remis in Ordnung, auch wenn Meppen dem Sieg gefühlt etwas näher war.

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