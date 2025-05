Remis im Derby

Im Lokalderby gegen den TSV Westerstetten teilte man sich nachbarschaftlich die Punkte. Der SVL begann nicht so druckvoll wie in den letzten Spielen und so kam die ersten Minuten kein rechter Spielfluss auf. Die Gastgeber nutzen diesen nicht optimalen Start unserer Mannschaft aus und gingen früh mit 1:0 (11.) in Führung. Dieser Weckruf brachte dann auch Lonsee ins Spiel und man kombinierte nun deutlich besser auch wenn der letzte Pass noch nicht den Zielspieler fand. Vor der Pause gelang dann aber doch noch der Ausgleich. Eine scharfe Ecke von Sven Borst konnte ein Westerstetter Abwehrspieler nur noch per Kopf ins eigene Tor zum 1:1 (36.) befördern.

Nach dem Seitenwechsel war unser Team dann deutlich druckvoller und hatte mehr Ballbesitz. Die Gastgeber sahen sich zunehmend in die Defensive gedrängt und mussten viele Standards verteidigen, bei denen aber nach Lonseer Abschlüssen immer wieder noch ein Fuß des Abwehrspielers oder der gegnerische Torhüter den Ball entscheidend blocken konnten. Eine der größten Chancen hatte Hendrik Koros, sein direkter Freistoß wurde durch die Mauer, welche den Ball abfälschte, richtig gefährlich konnte dann aber schlussendlich auch noch von der Linie gekratzt werden. Die zahlreichen Zuschauer sahen dann aber keine Tore mehr und Lonsee musste sich nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit aufgrund der etwas zerfahrenen ersten 45 Minuten mit einem Punkt zufriedengeben.