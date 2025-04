Remis im Derby

Das Spiel begann erwartungsgemäß mit vielen hitzigen Zweikämpfen. Bereits in der 5. Minute gingen die Wölfe in Führung: Nach einer Standardsituation landete der Ball bei Eckel, der diesen stark behauptete und auf Meyer ablegte. Meyer schloss überragend ins rechte untere Eck ab und erzielte das 1:0.

Nur drei Minuten später die erneute Führung für die Wölfe: Nach einem Freistoß von Smyk an der linken Seite des Sechzehners lenkte ein Ihringshäuser Spieler den Ball per Kopf ins eigene Tor zum 2:1.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 8. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem langen Ball hinter die Kette der Wölfe auf einen fragwürdigen Elfmeter, nachdem ein Ihringshäuser Spieler im Zweikampf mit Frank zu Boden gegangen war. Hussmann trat an, doch Wölfe-Keeper Sauer parierte stark zur Ecke. Die anschließende Ecke verwandelte Messerschmidt direkt und glich zum 1:1 aus.

In der Folge entwickelte sich ein intensiver und spannender Schlagabtausch. Leider hatte der Schiedsrichter das Spiel kaum noch im Griff und pfiff auf beiden Seiten äußerst kleinlich.

Kurz vor der Halbzeit erhöhte Ihringshausen den Druck, doch die Wölfe retteten die knappe Führung in die Pause.

Auch die zweite Hälfte blieb hochspannend. In der 66. Minute gelang Sieben per Kopfball nach einer leicht abgefälschten Flanke von Eberhardt der 2:2-Ausgleich.

Die Wölfe erspielten sich anschließend einige Großchancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Auch Ihringshausen kam noch zu Möglichkeiten, doch Sauer hielt sein Tor in der zweiten Halbzeit sauber.

In der 78. Minute musste Grefenstein nach einer 10-Minuten-Strafe vom Feld, nachdem er bereits in der 42. Minute Gelb gesehen hatte. Trotz Unterzahl hielten die Wölfe stark dagegen. In der Nachspielzeit (90.+3) musste auch Kapitän Thürling für zehn Minuten vom Platz.

Die Schlussphase gehörte den Wölfen, die auf den Sieg drängten. In der letzten Aktion des Spiels rückte der Schiedsrichter erneut in den Mittelpunkt: Grefenstein setzte sich über die rechte Seite in den Sechzehner durch. Bereits außerhalb des Strafraums wurde er vom Verteidiger festgehalten, kämpfte sich jedoch weiter vor. Im Strafraum wurde er schließlich am Knöchel getroffen und fiel – ein klarer Elfmeter, doch der Schiedsrichter entschied trotz offensichtlichem Foul nicht auf Strafstoß.

Die Wölfe waren über diese Fehlentscheidung entsetzt. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und das Spiel endete 2:2.

Am kommenden Spieltag gastiert die Wölfe-Reserve beim direkten Konkurrenten TSV Vollmarshausen.