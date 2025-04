Remis im Derby

Am Gründonnerstag spielte der SV Neubörger sein Auswärtsderby in Wippingen.

In einer ansehnlichen und temporeichen ersten Hälfte hatten beide Mannschaften Chancen auf den Führungstreffer: In der 24. Minute eroberte sich Jonas Korte stark den Ball und konnte auf der linken Seite frei auf den Kasten zulaufen, der Abschluss ging jedoch knapp rechts am Tor vorbei. Vier Minuten später konnte der Wippinger Torwart den Ball zweimal nicht festhalten. Auf der Linie rettete jedoch ein Mitspieler für ihn und verhinderte den Torerfolg für Moritz Kerßens. Weitere drei Minuten später setzt Marco Westhoff für Wippingen den Ball nur knapp rechts am Kasten vorbei.