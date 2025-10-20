Remis im Aufsteigerduell, Bardowick patzt, Gellersen geht baden

Der elfte Spieltag ist absolviert und in der Top-Drei hat sich was getan. Der TSV Bardowick verlor überraschend gegen Barum und musste etwas abreißen lassen. Im Keller treten viele Teams weiter auf der Stelle und es ist mega eng. Wir schauen auf die Partien..

Frühe Entscheidung in Barum: Schon nach einer Minute traf Damon Baron zum 1:0, das am Ende den Unterschied machte. Trotz drückender Bardowicker Überlegenheit in Phasen der Partie verteidigte Barum leidenschaftlich und brachte den knappen Sieg über die Zeit – ein echter Arbeitssieg für das Team von Waldemar Braun. Bardowick patzt also und muss Römstedt und Uelzen ziehen lassen.

Der SV Küsten landete beim 2:0 in Scharnebeck einen wichtigen Auswärtserfolg. Juri Klimanski traf früh zur Führung (11.), Linus Kräft setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt (78.). Küsten zeigte sich effizient und defensiv stabil – für Scharnebeck dagegen war es ein enttäuschender Nachmittag. Es war der erste Sieg nach sechs Spielen ohne Erfolg.

Der SV Teutonia Uelzen feierte in Breese-Langendorf einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Nils Brüggemann brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (41.), ehe Julian Wulf (56.) und Lenni-Kay Winderlich (86.) den Erfolg sicherten. Die Gäste feierten damit den neunten Sieg in Serie!

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der MTV Römstedt mit einem 6:0-Heimerfolg über den TSV Gellersen. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, nachdem Jeremy Fritz, Christian Okafor und Kevin Galinowski getroffen hatten. In der Schlussphase legten Witzke und ein Eigentor nach – Römstedt demonstrierte eindrucksvoll seine Offensivstärke.

In einem spektakulären Spiel drehte Wendisch Evern in den Schlussminuten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Zweimal traf Josua Clasen für Wieren, doch Jannes Stahl (67.) und Doppeltorschütze Sven-Ole Sell (90., 90.) sorgten für die unfassbare Wende. Wendisch Evern zeigte große Moral und nahm die Punkte in letzter Sekunde mit.

Im Duell zweier kämpferisch starker Teams trennten sich Holdenstedt und die Lüneburger SV mit einem leistungsgerechten 1:1. Jaari Arndt brachte den SVH früh in Führung (10.), Hakki Celik glich in der 64. Minute aus. Beide Mannschaften hatten danach Möglichkeiten auf den Sieg, scheiterten aber an den starken Torhütern.

Der TuS Reppenstedt setzte seine Heimstärke eindrucksvoll fort und bezwang den TuS Barendorf klar mit 3:0. Luca Rudloff brachte die Gastgeber früh in Führung (20.), Tammo Aki Aue (74.) und Simon Volpe (90.) sorgten für die Entscheidung. Reppenstedt belegt weiterhin einen starken vierten Platz.

Torlos, aber keineswegs ereignislos: Eintracht Lüneburg und der SV Rosche trennten sich 0:0. Beide Defensivreihen standen kompakt, klare Torchancen waren Mangelware. Das Remis hilft beiden Teams nur bedingt weiter. Beide Teams verharren weiterhin in der Abstiegszone.