Ligabericht
– Foto: Steffi Rathje

Remis im Aufsteigerduell, Bardowick patzt, Gellersen geht baden

Uelzen und Römstedt weiter in bestechender Form

Der elfte Spieltag ist absolviert und in der Top-Drei hat sich was getan. Der TSV Bardowick verlor überraschend gegen Barum und musste etwas abreißen lassen. Im Keller treten viele Teams weiter auf der Stelle und es ist mega eng. Wir schauen auf die Partien..

Gestern, 13:00 Uhr
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
0
2
Abpfiff

Der SV Küsten landete beim 2:0 in Scharnebeck einen wichtigen Auswärtserfolg. Juri Klimanski traf früh zur Führung (11.), Linus Kräft setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt (78.). Küsten zeigte sich effizient und defensiv stabil – für Scharnebeck dagegen war es ein enttäuschender Nachmittag. Es war der erste Sieg nach sechs Spielen ohne Erfolg.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
1
0
Abpfiff

Frühe Entscheidung in Barum: Schon nach einer Minute traf Damon Baron zum 1:0, das am Ende den Unterschied machte. Trotz drückender Bardowicker Überlegenheit in Phasen der Partie verteidigte Barum leidenschaftlich und brachte den knappen Sieg über die Zeit – ein echter Arbeitssieg für das Team von Waldemar Braun. Bardowick patzt also und muss Römstedt und Uelzen ziehen lassen.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
6
0
Abpfiff

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der MTV Römstedt mit einem 6:0-Heimerfolg über den TSV Gellersen. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, nachdem Jeremy Fritz, Christian Okafor und Kevin Galinowski getroffen hatten. In der Schlussphase legten Witzke und ein Eigentor nach – Römstedt demonstrierte eindrucksvoll seine Offensivstärke.

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
0
3
Abpfiff

Der SV Teutonia Uelzen feierte in Breese-Langendorf einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Nils Brüggemann brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (41.), ehe Julian Wulf (56.) und Lenni-Kay Winderlich (86.) den Erfolg sicherten. Die Gäste feierten damit den neunten Sieg in Serie!

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
2
3
Abpfiff

In einem spektakulären Spiel drehte Wendisch Evern in den Schlussminuten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Zweimal traf Josua Clasen für Wieren, doch Jannes Stahl (67.) und Doppeltorschütze Sven-Ole Sell (90., 90.) sorgten für die unfassbare Wende. Wendisch Evern zeigte große Moral und nahm die Punkte in letzter Sekunde mit.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
1
1
Abpfiff

Im Duell zweier kämpferisch starker Teams trennten sich Holdenstedt und die Lüneburger SV mit einem leistungsgerechten 1:1. Jaari Arndt brachte den SVH früh in Führung (10.), Hakki Celik glich in der 64. Minute aus. Beide Mannschaften hatten danach Möglichkeiten auf den Sieg, scheiterten aber an den starken Torhütern.

Sa., 18.10.2025, 18:00 Uhr
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
3
0
Abpfiff

Der TuS Reppenstedt setzte seine Heimstärke eindrucksvoll fort und bezwang den TuS Barendorf klar mit 3:0. Luca Rudloff brachte die Gastgeber früh in Führung (20.), Tammo Aki Aue (74.) und Simon Volpe (90.) sorgten für die Entscheidung. Reppenstedt belegt weiterhin einen starken vierten Platz.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
0
0
Abpfiff

Torlos, aber keineswegs ereignislos: Eintracht Lüneburg und der SV Rosche trennten sich 0:0. Beide Defensivreihen standen kompakt, klare Torchancen waren Mangelware. Das Remis hilft beiden Teams nur bedingt weiter. Beide Teams verharren weiterhin in der Abstiegszone.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
1
1
Abpfiff

Im Duell zwischen Neetze und Adendorf gab es ebenfalls keinen Sieger. Lennart Warncke traf für Adendorf kurz nach der Pause (47.), Janko Gavrilovic glich für Neetze nach (65.). In einer umkämpften Partie fehlte beiden Teams am Ende die Präzision im Abschluss – das 1:1 war leistungsgerecht. Zwar ein weiterer Punkt für Adendorf, doch der TSV ist nun seit neun Spielen ohne Dreier.

