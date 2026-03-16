Remis im Aufsteiger-Duell Fußball-Westfalenligist FC Kaunitz trennt sich wie in der Hinrunde erneut mit 1:1 von Mitaufsteiger VfL Theesen – und verpasst damit den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. von Tobias Röring · Heute, 14:58 Uhr · 0 Leser

Erneut spielen der FC Kaunitz (gelb-schwarzes Trikot) und der VfL Theesen im Duell der beiden Aufsteiger in der Westfalenliga 1 unentschieden, diesmal beim 1:1 in Kaunitz. – Foto: Marina Brüning

Verl-Kaunitz. Dasselbe Ergebnis wie aus dem Hinspiel zu wiederholen? Das ist dem Westfalenligist FC Kaunitz passiert, der sich erneut mit 1:1 (0:0) von Mitaufsteiger VfL Theesen trennte. Von Beginn an war zu spüren, dass für den FC Kaunitz viel auf dem Spiel stand. Die ersten 30 Minuten waren von vielen Zweikämpfen und harten Fouls geprägt, so dass sich beide Mannschaften kaum nennenswerte Torchancen herausspielen konnten. Die beste Möglichkeit hatten dabei noch die Gäste aus Thesen, als Jannik Tödtmann nach feinem Zuspiel von Berkay Güner freistehend vor Kaunitz- Schlussmann Leier auftauchte und den Ball mit links über das Tor zog (20.). Danach passierte nicht mehr viel, daher ging es folgerichtig mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Nach der Pause merkte man die Entschlossenheit der Schwarz-Gelben, denn die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen und kamen entsprechend schwungvoll aus der Kabine. Die Mannschaft von Trainer Levent Cayiroglu hatte direkt nach Wiederanpfiff zwei gute Abschlussaktionen durch Lennart Brink und Maurice-Leon Cord-Brüning, aber beide scheiterten am gut aufgelegten Theesener Schlussmann Luis Weber, der beide Abschlüsse entschärfte (52., 56.). Kurze Zeit später erzielte der FC Kaunitz dann das 1:0. Nach einer Ecke von rechts durch Dennis Martens köpfte im Zentrum schließlich Lennart Brink zum 1:0 ein (60.). Doch die Führung hielt nicht lange, und der VfL Theesen kam durch Kai-Niklas Janz zum 1:1-Ausgleich (71.). Das Tor fiel nach einem schönen Pass über die rechte Seite, den Janz dann mit einem Lupfer über FCK-Schlussmann Phil Schnathmann vollendete. Die letzten zwanzig Minuten schenkten sich beide Mannschaften nichts, so dass es am Ende beim Unentschieden blieb.