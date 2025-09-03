Remis im "50-50-Spiel" - 1:1 in Fallersleben

Im Auswärtsspiel beim VfB Fallersleben kam der BSC Acosta nicht über ein 1:1 hinaus. Trainer Joshua Sievert sprach nach der Partie von einem „verfahrenen Spiel mit 50-50-Charakter“, bei dem sein Team trotz 40-minütiger Überzahl den erhofften Sieg verpasste und sich am Ende ärgerte..

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 17 Minuten durch Fabian Bauer in Führung. Acosta antwortete jedoch prompt: Nur vier Minuten später nutzte Uriel Ayimele Donguetsop einen Fehler in der Fallerslebener Hintermannschaft und glich zum 1:1 aus. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, geprägt von vielen Zweikämpfen und Standards, blieben klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware.

Nach der Pause bekam Acosta Rückenwind: Fallerslebens Palacino sah in der 50. Minute Gelb-Rot, sodass die Gäste fast die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl agierten. Trotz viel Ballbesitz und einiger Halbchancen gelang es dem Sievert-Team jedoch nicht, die kompakte Defensive des VfB entscheidend zu knacken. Außerdem sahen die Zuschauer eine zerfahrene Partie mit "viel Mittelfeldgeplänkel", wie Sievert erwähnte. Auch die eingewechselten Offensivkräfte konnten keine klaren Großchancen erzwingen.

„Wir wollten schwer zu schlagen sein – das haben wir geschafft. Aber nach 40 Minuten Überzahl hätten wir uns natürlich mehr gewünscht“, bilanzierte Sievert. Positiv hob er hervor, dass seine Mannschaft erneut ungeschlagen blieb und den insgesamt guten Saisonstart mit nun sieben Punkten aus vier Spielen bestätigte. Fallersleben hat derweil fünf Punkte auf dem Konto.