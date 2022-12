Remis hilft TuRU Düsseldorf nicht weiter Die Oberbilker Oberligafußballer erkämpfen beim VfB Hilden einen Punkt. Den holt auch der MSV Düsseldorf in St. Tönis.

VfB 03 Hilden - Turu 80 0:0. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel – so könnte man das 0:0 aus Sicht der Turu einordnen. Nach acht Niederlagen gelang es den Oberbilkern zwar, den Negativlauf in der Oberliga zu stoppen. In Anbetracht von immer noch acht Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz helfen Remis aber nicht wirklich weiter.

Turus Trainer Francisco Carrasco war nach Spielschluss dennoch bemüht, das Positive aus der Punkteteilung mit dem Tabellenfünften hervorzuheben. „Die Mannschaft hat die taktische Marschroute hervorragend umgesetzt. Mit etwas Glück gehen wir hier am Ende sogar als Sieger vom Platz“, sagte der Spanier. Die Chancen für eine Überraschung waren durchaus da. Im ersten Abschnitt scheiterte Sahin Ayas beim Versuch, den weit vor seinem Gehäuse postierten Hildener Keeper Yannic Lenze zu düpieren. Ayas‘ Schuss aus der Distanz flog nur knapp am VfB-Tor vorbei. In einer umkämpften Partie wurden dann die favorisierten Gastgeber nach dem Seitenwechsel gefährlicher. Gleich zweimal bewahrte Johannes Kultscher seine Farben mit guten Paraden vor einem Rückstand. So blieb die Turu bis zum Schluss im Spiel und hätte dieses sogar beinahe noch komplett auf ihre Seite gezogen. Doch bei einem Angriff in Überzahl übersah der eingewechselte Cameron Mc Gregor den völlig freistehenden Batuhan Özden.



St. Tönis - MSV 1:1. Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell. Damit bleibt der MSV vier Punkte hinter St. Tönis und drei Punkte hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz MSV-Sportdirektor Giuseppe Montalto sprach nach dem Spiel von einem „gerechten Ergebnis“ in einer Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten: „Der erste Durchgang gehörte ein bisschen uns. Die zweite Halbzeit ging dann komplett an den Gegner, weil wir da keinen richtigen Zugriff mehr hatten“, analysierte Montalto.