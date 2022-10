Remis hilft SV Budberg nicht weiter Frauenfußball: Lubinski-Elf muss morgen in der Niederrheinliga dreifach punkten.

Eigentlich hatte Sascha Lubinski für die beiden kommenden Partien in der Frauen-Niederrheinliga mal die Devise im Hinterkopf, dass sechs Punkte eigentlich Pflicht sind. Doch mittlerweile denkt der Trainer des SV Budberg ein wenig anders darüber: „Das liegt zum einen an unseren letzten Ergebnissen, aber auch an den Resultaten des nächsten Gegners.“