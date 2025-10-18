Remis hilft keinem weiter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg trennen sich der SSV Frohnhausen II und die SG Aartal am Donnerstagabend im Kellerduell mit 1:1 (0:1). „Das hilft keinem weiter“, fasst SSV-Sprecher Uwe Hain nach einer turbulenten Schlussphase die Gemütslage beider Teams wohl treffend zusammen.