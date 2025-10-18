 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Symbolfoto © Christian Pomoja

Remis hilft keinem weiter

Teaser KLA DILLENBURG: +++ 100 Zuschauer, umstrittener Elfer und Diskussionen nach Spielende in der Fußball-A-Liga: Ergebnis hilft weder dem SSV Frohnhausen II noch der SG Aartal +++

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg trennen sich der SSV Frohnhausen II und die SG Aartal am Donnerstagabend im Kellerduell mit 1:1 (0:1). „Das hilft keinem weiter“, fasst SSV-Sprecher Uwe Hain nach einer turbulenten Schlussphase die Gemütslage beider Teams wohl treffend zusammen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

