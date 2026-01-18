Remis gegen Wiesbacher U19

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken, die in der DFB-Nachwuchsliga für NLZ-Teams spielen, sind mit einem Remis ins neue Jahr gestartet. In einem Testspiel gab es am Sonntag ein 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen die U19 des FC Hertha Wiesbach. Das Spiel fand auf dem Kuntrasenplatz am FC-Sportfeld statt.

Für das U17-Team des 1. FC Saarbrücken begann die Vorbereitubg auf die zweite Saisonphase in der DFB-Nachwuchsliga mit einem 2:2 (1:1)-Remis gegen die U19 des RPS-Oberligisten FC Hertha Wiesbach. Janis Hey brachte das Malstatter Tem in der 14. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich der Eppelborner war es dann Heorhi Chornyi, der seinem Team in der 64.Minute die zweite Führung bescherte. Die Gäste, die in der U19-Verbandsliga spielen, kamen aber noch zum Ausgleich. Am Mittwoch um 18.30 Uhr gibt es an gleicher Stelle das nächste Testspiel, dann spielt die Malstatter U17 in einem Stadtderby gegen die ebenfalls in der U19-Verbandsliga spielenden A-Junioren des SV Saar 05 Jugendfussball.