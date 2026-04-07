Remis gegen Westerheim

Gegen den Tabellenfünften, den SV Westerheim, zeigte unsere Mannschaft eine ihrer besten Leistungen in dieser Saison. Spielerisch, läuferisch und auch kämpferisch konnten wir überzeugen und auch vom frühen 0:1-Rückstand in der 12. Minute ließen wir uns nicht beirren und belohnten uns kurz vor der Pause mit dem Ausgleich. Max Schweizer köpfte einen Laurin-Schmidt-Freistoß zum 1:1 in die Maschen.

Nach dem Wechsel gelang uns dann sogar die Führung durch Laurin Schmidt. Er versenkte einen Handelfmeter souverän zur 2:1-Führung. Diese Führung hielt jedoch ganze zwei Minuten und den Gästen gelang durch einen Fernschuss das 2:2.

In der Schlussphase drückten die Westerheimer dann noch auf den Siegtreffer. Wir verteidigten aber diesen einen Punkt bis zum Ende. Mit diesem Punkt können wir gut leben, auch wenn man den Eindruck hatte, dass an diesem Tag mehr drin gewesen wäre.