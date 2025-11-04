Remis gegen Weimarer SV - Oberweimar spielt 2:2

Achtzig Minuten lang hatten unsere Herren das Spiel im Griff, doch dann folgte die Zeit des Marvin Wieland und das Spiel endete im Remis. Mit spätem Anstoß und unter Flutlicht sahen über 100 Zuschauer ein sehenswertes Spiel. Es begann mit einem Schreckmoment für den VfB, als Wieland plötzlich frei vor Keeper Bülling auftauchte, doch den Schuss knapp neben das Tor setzte. Der VfB nahm das Geschehen dann in die Hand und ging wunderschön herausgespielt in der 11. Minute durch Lukas Altgassen in Führung. Julius Beier lupfte den Ball herrlich über die Abwehr und Altgassen schob souverän ein. Der VfB war nun spielbestimmend und hatte Chancen um Chancen, doch das 2:0 wollte nicht fallen. Somit ging es 1:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit schlich sich ein Schlendrian ein und es wurde nicht mehr konsequent nach vorne gespielt. Somit blieben klarste Chancen aus. In der 64. Minute erhöhte dann Tim Carstens nach Vorlage von Johannes Kuhn auf das ersehnte 2:0. Alle rechneten nun mit dem Sieg, doch die letzten zehn Minuten wurde das Ergebnis tatsächlich noch hergeschenkt. In der 80. Minute wurde ein Handelfmeter dem VfB zum Verhängnis (2:1) und in der 87. Minute wurde ein schlechter Rückpass direkt in die Füße von Wieland gespielt, der sich diese Gelegenheit nicht nehmen ließ - 2:2!