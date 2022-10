Remis gegen Veitsaurach "zu wenig" für Pollenfeld

Das Kreisligaspiel zwischen der DJK Pollenfeld und der DJK Veitsaurach endete mit einem 1:1-Unentschieden. Das Match der beiden Tabellennachbarn war kein Leckerbissen. Allerdings lag dies auch an vielen zweifelhaften Entscheidungen des Unparteiischen. Eine davon ermöglichte den Ausgleich der Veitsauracher in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. DJK-Abwehrspieler Sebastian Branner konnte dem Ergebnis trotzdem etwas Positives abgewinnen: „Es ist alles gut, wir haben wieder nicht verloren.“



Die Gäste kamen besser ins Spiel und waren das aktivere Team. Allerdings machten die Pollenfelder auch zu wenig Druck und ließen den Gegner gewähren. Der diesmal von Beginn an aufgestellte David Fürsich sendete mit einem Torschuss neben den Pfosten ein erstes Lebenszeichen für die Hausherren (16.). Danach kam die Elf von Trainer Markus Rein etwas besser ins Spiel, die Spielzüge wurden aber nicht gut genug zu Ende gespielt. Ein typisches Beispiel hierfür war ein schönes Solo von Michael Albrecht auf das Gästetor. Anstatt es alleine zu versuchen, passte er aber noch einmal zu einem Mitspieler, dessen Torschuss pariert wurde. Besser machte es in der 32. Minute Niko Löffler. Seinen genauen Pass in die Tiefe konnte Routinier Stefan Biber zum 1:0 für Pollenfeld verwerten. Wegen einer längeren Verletzungspause ließ der Schiedsrichter drei Minuten nachspielen. In der Nachspielzeit pfiff er ein Foul zugunsten der Gäste, das auf Pollenfelder Seite für viel Unmut sorgte. Denn Spielführer Manuel Meyer hatte bei seiner Abwehraktion zwar den Gegner getroffen, vorher aber aus DJK-Sicht den Ball gespielt. Den direkten Freistoß aus 18 Metern verwandelte Philipp Schneider zum 1:1 mit einem Schuss in den rechten Winkel.

Die zweite Spielhälfte war eine zähe Angelegenheit. Besonders in der Schlussphase wollten es die Gelb-Schwarzen aber noch einmal wissen. Doch die gut stehende Hintermannschaft der Gäste ließ nichts mehr zu. Pollenfelds Mittelfeldmann Johannes Hallmeier zog für sein Team folgendes Fazit: „Das war zu wenig. Wir sind nicht ins Spiel gekommen.“