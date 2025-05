Remis gegen Tabellennachbarn

Am jüngsten Spieltag empfing der DJK SV Geratskirchen den direkten Tabellennachbarn aus Wilting. In dem enorm wichtigen Duell wollte aber keiner der beiden Mannschaften ein Tor gelingen.

In den ersten Spielminuten sind die Hausherrinnen leicht überlegen, lassen sich dann aber mit zunehmendem Spielverlauf immer mehr in die eigene Hälfte drücken. Wilting versucht vor allem immer wieder über Verena Graf für Gefahr zu sorgen. Die Geratskirchner Defensive hat die Stürmerin aber gut im Griff. Wirklich brenzlig wird es für Geratskirchen nach einem abgefälschten Distanzschuss, der an Latte landet. Auf der anderen Seite hätte Theresa Frank nach einer Ecke beinahe die Führung erzielt, aber Wiltings Torfrau Viola Pfeiffer kann mit einer Glanzparade parieren. In der restlichen ersten Hälfte hat Wilting etwas mehr vom Spiel. Außer einem Kopfball haben die Gäste aber keine nennenswerte Chance mehr. Die Geratalerinnen setzen vor allem über lange Bälle Akzente nach vorne, tut sich aber schwer, sich gute Möglichkeiten zu erspielen.