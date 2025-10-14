Remis gegen SpVgg Lindau

Nach der 4:0 Pleite gegen den FC Wangen II wollte die SGM im ersten Heimspiel in Rohrdorf unbedingt ein anderes Gesicht zeigen. Zu Gast war die SpVgg Lindau.

Wie erwartet, war es ein hitziges und spannendes Spiel. Lindau nutzte seine Chancen vor der Pause konsequent. Kaan Basar (35.) traf per direktem Freistoß zur 0:1 Führung. Und nach einem Missverständnis in der Abwehr erhöhte Tolga Korkmaz (41.) zum 0:2 Halbzeitstand. Die SGM blieb zunächst ohne Torerfolg.



Doch die Gastgeber kamen mit viel Energie aus der Kabine, verkürzten durch Konsti Detki (54.) und drückten weiter. In der 69.Minute schwächte sich Lindau zudem mit einer Gelb-Roten Karte. In Überzahl kam die SGM zu weiteren Chancen. Nach einem klaren Foul an Noah Schwarz, verwandelte Fabian Scholz (83.) den darauffolgenden Elfmeter eiskalt zum 2:2-Ausgleich. Die letzten Spielminuten waren geprägt von hitzigen Szenen. Folgerichtig gab es für die Lindauer nach einer Tätlichkeit (89.) einen weiteren Platzverweis. Der Spielstand blieb aber unverändert.

Fazit: Ein intensives Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten, aber einem gerechten Endergebnis nach turbulenter Schlussphase.