Remis gegen Sorgenkind Raubling – Dornacher Vorsprung schmilzt

Für ihn kam Hugo Heise, der sich als Aktivposten erwies und auch das einzige Tor für die Gäste erzielte. Von Can Bozoglu bedient, traf Heise aus 22 Metern trocken zum 1:1 (78.). Kurz zuvor hatte Luca Ziemba den Tabellen-14. in Führung gebracht (70.). Reiter: „Da haben wir bei einem Freistoß geschlafen und dann die Situation praktisch schon geklärt, als der Ball doch noch einschlägt.“

Raublings bester Mann war Keeper Maximilian Wunderlich, der mehrfach starke Paraden zeigte – unter anderem gegen Manuel Ring (16.) und gegen Manuel Wagatha, dessen Kopfball er an die Latte lenkte (26.). Dreimal retteten die Gastgeber in höchster Not, warfen sich in die Schussbahn oder klärten auf der Linie. Der letzte Dornacher Abschluss von Noah Soheili landete am Außenpfosten (90.).