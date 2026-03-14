Remis gegen Regensburg

Der 1. FC Saarbrücken hat sich mit einem 1:1 (0:1)-Remis vom SSV Jahn Regensburg getrennt. Die Blau-Schwarzen ließen einige gute Chancen aus und kamen nach Regensburger-Führung „nur“ zum Ausgleich durch Pick.

Auch beim Sport- und Schwimmverein gab es zwei Änderungen. Oscar Schönfelder fehlte gesperrt und Kapitän Christian Kühlwetter musste kurzfristig mit Adduktorenproblemen aussetzen, für sie kamen Phil Beckhoff u7nd Benedikt Bauer von der Bank. Auch da gab es gegenüber dem letzten Spiel eine Änderung, statt Michael Wimmer saß nun Munier Raychouni auf dem Trainerstuhl.

FCS-Chefcoach Argirios Giannikis rotierte seine Startelf im Vergleich zum Pokalspiel unter der Woche zurück. Zwei Änderungen zur Partie in Duisburg gab es dennoch. Brünker stand wieder für einen Einsatz von Beginn an zur Verfügung und ersetzte Baumann. Zudem durfte Krahn anstelle des gesperrten Civeja ran.

Spielbestimmend blieb vorerst der FCS, konnte sich aber nicht mehr richtig in Szene setzen. Regensburg meldete sich dann durch Bauers Versuch aus 17 Metern an, den Menzel zur Seite parierte (14.).

Die Blau-Schwarzen hätten fast den perfekten Auftakt hingelegt. Caliskaner brachte die Kugel auf der linken Seite im zweiten Versuch zu Pick. Pick zog an und flankte von der Grundlinie nach innen. Brünker stieg hoch, köpfte aber rechts vorbei (2.).

Ab dem Zeitpunkt wirkte der Jahn etwas griffiger und ging auch in Führung. Fein überspielte von der Mittellinie die gesamte Defensivreihe und fand Eichinger. Frei vor Menzel blieb der cool und markierte das 0:1 (18.).

Fast postwendend der Ausgleich. Pick ließ seinen Gegenspieler aussteigen und flankte nach innen. Der Kopfball von Caliskaner landete am Aluminium. Das Schiedsrichtergespann entschied aber ohnehin auf Abseits (20.).

Es folgte eine knifflige Szene. Bauer klärte eine Hereingabe von Pick. Dabei sprang ihm die Kugel an den Arm. Referee Wilke entschied sich gegen einen Elfmeter. In der Folge verzog Krahn (25.).

Die Giannikis-Elf übernahm aber wieder das Kommando. Möglichkeiten boten sich insbesondere kurz vor der Halbzeit. Nach einer Ecke wurde erneut auf Außen zu Pick verlagert. Brünker konnte in der Mitte nicht zum Kopfball hochsteigen, da er am Hals gezogen wurde. Auch das wurde nicht geahndet. Multhaup erhielt mit dem Abpraller die dicke Chance aus elf Metern, brachte den Ball jedoch nicht aufs Tor (43.).

Und gleich das nächste dicke Ding. Sontheimer steckte für Caliskaner durch. Frei vorm Tor legte er die Kugel am Kasten vorbei (44.). Kurz danach scheiterte zudem Pick aus 16 Metern an einer Parade von Keeper Gebhardt (45.). Dann war Pause.

Mit Wiederbeginn nahm Giannikis zwei Wechsel vor. Die mit Gelb vorbelasteten Krahn und Multhaup blieben in der Kabine. Bichsel und Elongo-Yombo waren neu dabei. Bichsel schob sich in die Innenverteidigung und Wilhelm vor ins Mittelfeld.

Das Auslassen der Großchancen setzte sich dennoch fort. Caliskaner setzte sich gegen Karbstein durch und spielte quer auf Brünker. Frei vor Gebhardt brachte Brünker den Ball nicht am Schlussmann vorbei (53.).

Dann war es endlich soweit und natürlich hochverdient. Elongo-Yombo nahm einen langen Ball stark an und schickte Pick auf die Reise. Pick steuerte auf Gebhardt zu und netzte rechts oben zum 1:1 ein (65.).

Die Gäste konzentrierten sich ausschließlich aufs Verteidigen und hofften über einen langen Ball in eine Umschaltsituation zu kommen. Der FCS drückte, konnte die Partie aber noch nicht drehen. Elongo-Yombo verfehlte bei der besten Chance in dieser Phase aus 16 Metern klar (72.).

Giannikis brachte mit Baumann für Brünker nochmals frisches Offensivpotenzial zur Schlussviertelstunde. Eine aussichtsreiche Szene machte dann der Schiedsrichter zunichte. Eichinger stempelte Rizzuto und kam trotz Vorbelastung um Gelb-Rot herum. Sontheimer führte den folgenden ruhenden Ball schnell auf Caliskaner aus, der fei vor Gebhardt gestanden hätte. Wilke pfiff die Aktion zurück (80.).

Es sollte nicht mehr funktionieren mit dem Siegtreffer. Baumann erwischte eine Fkanke von links nicht richtig (89.). Direkt danach kam Groune noch für Pick in die Partie, hatte aber in der Nachspielzeit auch nicht mehr die eine entscheidende Szene.

FCS-Trainer Argirios Giannikis meinte nach dem Spiel: "Wir waren gut drin, konnten Druck aufbauen und kamen zu Abschlüssen. Dann waren wir 25 Minuten in einer Abwärts-Phase, da haben wir schnelle Ballverluste, konnten das Spiel nicht beruhigen. Das Gegentor darf nicht passieren, weil wir den Gegner gewähren lassen ohne Druck aufzubauen. Wir hatten vor der Pause große Chancen, hätten da schon ausgleichen können. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Risiko ins Spiel gebracht, fanden besser die Balance. Wir waren öfters in der gegnerischen Box, hätten auch ein zweites Tor machen können. Wir haben keinen Konter zugelassen, sie hatten keine Chance. Wir haben in der Pause die beiden gelb vorbelasteten Spieler Multhaup und Krahl rausgeholt. Naifi war nicht im Kader, er wird aufgebaut, bekam im Pokal auch eine längere Einsatzzeit, da haben wir mit Groune einen Spieler gebracht, der sich im Pokal gut präsentierte. Wir haben uns nach dem Rückstand auch nicht hängen lassen. der Klassenerhalt ist das letzte und wichtigste Ziel.

SSV-Jahn-Coach Munier Raychouni sagte: "Wir sind nach der Führung zufrieden in die Halbzeit. Danach wurde es schwierig für uns, Da wurde ihre Qualität sichtbar, sie konnten viele Bälle hinter die Kette spielen. Wir haben es da nicht geschafft, sicher zu verteidigen, den Spurwechsel zu finden. Wir haben Bälle leicht verloren und mussten Torchancen ertragen. Nach dem Ausgleich können wir da auch zufrieden sein, weil es in Ordnung geht. Wir wollten das Pressing verändern, wollten die langen Bälle verhindern. Wir wollten Kontrolle, indem wir uns besser vernetzen. Wir konnten die Dynamik nicht mehr entwickeln, sie haben sich in unserer Hälfte festgespielt. Wir brauchen mehr Stabilität.

Der Jahn ist nun Dreizehnter, kann aber am Sonntag wieder zwei Plätze einbüßen. Der FCS bleibt Sechzehnter mit neun Punkten Vorsprung auf den Siebzehnten FC Erzgebirge Aue.

Für die Saarländer geht es am kommenden Samstag, 21. März um 16.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SC Verl (Sportclub Arena, Sender Str.) weiter. Der SSV empfängt am gleichen Tag um 14 Uhr den Aufsteiger TSV Havelse im Jahnstadion an der Franz-Josef-Strauß-Allee.