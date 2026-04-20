Remis gegen Pullach – Ohlstadt rechnet mit der Relegation Bezirksliga Süd von Oliver Rabuser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Hatte eine der besten Chancen des SVO auf dem Fuß: Jakob Selbald (l.). – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Relegation ist laut Co-Trainer Schedler schon wahrscheinlich geworden.

Für das Tabellenbild ist es ein Muster ohne Wert. Der SV Ohlstadt findet sich weiterhin auf dem vorletzten Rang der Fußball-Bezirksliga Süd wieder. Doch blieb für die Bioschet-Kicker die Erkenntnis: Mannschaftliche Geschlossenheit ist der oberste Trumpf gegen spielerisch findigere Gegner. So konnten sie auch mit der Nullnummer beim SV Pullach leben. Gleichzeitig ist man sich beim SVO über die prekäre Situation im Klaren. Während die unmittelbaren Konkurrenten zuletzt kleinere wie überraschende Erfolgserlebnisse feierten, wartet der SVO hingegen auch nach dem sechsten Spiel weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Der Glaube an sich selbst ist zwar weiterhin ungebrochen. „Wenn wir ans Leistungsmaximum hinkommen, sind wir konkurrenzfähig.“ Das aber klappt über eine gesamte Spieldauer zu selten.