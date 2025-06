Remis gegen Perchting-Hadorf: Meister Feldafing bleibt unbesiegt

Der frisch gebackene Meister der A-Klasse 5, TSV Feldafing, ließ sich am Samstag noch einmal gebührend an seiner Heimspielstätte feiern. Schon in der Vorwoche hatte die Elf von Trainer Jürgen Mergner mit einem 1:0-Auswätrtssieg in Polling den Aufstieg und damit den Durchmarsch von der B-Klasse in die Kreisklasse klargemacht. Vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den TSV Perchting-Hadorf rührten die Feldafinger noch einmal ordentlich die Werbetrommel. Der Verein lockte neben einem interessanten Fußballspiel auch mit der anschließenden Meisterfeier für alle Anwesenden – inklusive Freibier. Offiziell fanden sich letztendlich rund 120 Zuschauer am Rasen des Klaus-Buchheim-Stadions ein. Auch das Wetter spielte in die Karten, bei hochsommerlichen Temperaturen konnte man es sich gut gehen lassen. „Da war nochmal einiges los. Die Stimmung war hervorragend“, berichtete Mergner.

Bevor es an die Feierlichkeiten ging, galt es am letzten Spieltag aber, noch ein sportliches Ziel zu erreichen: Die Fußballer vom Starzenbach wollten im Derby gegen den TSV Perchting-Hadorf ihre Ungeschlagen-Serie bestätigen. Kein einziges Mal hatten die Feldafinger in der Spielzeit 2024/25 zuvor verloren – und das sollte am Ende auch so bleiben. Die beiden Teams trennten sich nach 90 Minuten mit 1:1 (0:0). „Ungeschlagen zu bleiben, war uns schon wichtig. Wir hätten auch gerne alle Heimspiele gewonnen, aber nach der ganzen Feierei unter der Woche und den organisatorischen Vorbereitungen vor dem Spiel war die Spannung nicht mehr ganz so hoch“, sagte Mergner.

Im ersten Spielabschnitt neutralisierten sich die Mannschaften größtenteils gegenseitig. „Das Spiel war am Anfang sehr chancenarm“, erklärte Perchtings Trainer Tobias Luppart. Den einzigen echten Höhepunkt vor der Pause stellte ein ausbleibender Elfmeterpfiff dar – den Gästen hätte durchaus ein Strafstoß zugesprochen werden können. „Alle haben ein klares Foulspiel gesehen. Dafür war die Entscheidung in der zweiten Halbzeit nicht unbedingt zwingend“, nahm Luppart vorweg. Zunächst kamen jedoch die Hausherren besser aus der Kabine und erzielten in der 48. Minute das 1:0. Ein eigentlich recht ungefährlicher Abschluss des eingewechselten Mario Budes fand abgefälscht den Weg ins Tor. „Der Ball wäre ziemlich zentral aufs Tor gekommen, ziemlich unglücklich“, konstatierte der Perchtinger Coach. Allerdings fanden die Gäste postwendend die richtige Antwort: Nur drei Minuten nach Feldafings Führungstreffer kam erneut ein Perchtinger Akteur im Strafraum zu Fall – diesmal zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Lupparts Urteil: „Da war viel Ball dabei. Wahrscheinlich war es aber ausgleichende Gerechtigkeit hinsichtlich der Situation in der ersten Hälfte.“ Florian Fuchs verwandelte den Elfer zum 1:1. Im Anschluss hatten die Perchtinger den Meister immer wieder am Rande der ersten Saisonniederlage, vergaben jedoch eine gute Möglichkeit nach der anderen. „Wir waren näher dran am Sieg, irgendwann hat man deutlich gemerkt, dass die Temperaturen ihren Tribut gefordert haben“, so Luppart. Während des offenen Schlagabtauschs in der Schlussphase hätten wiederum die Feldafinger fast das letzte Wort gehabt, scheiterten jedoch am Innenpfosten. So stand in Summe ein „gerechtes Remis“ (Mergner) und damit ein zufriedenstellender und feuchtfröhlicher Saisonabschluss für alle Beteiligten.