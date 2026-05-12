Remis gegen Lohhof bringt Türk Garching fast zur Meisterschaft Spitzenspiel in Lohhof von Patrik Stäbler · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Türk-Trainer Fatih Topcu: „Unser Ziel war ein Unentschieden, und das haben wir geschafft.“ – Foto: Dieter Michalek

Türk Garching benötigt nur noch einen Punkt aus drei Spielen. Lohhof muss dagegen den zweiten Platz für die Relegation sichern.

Als der Schlusspfiff im ehrwürdigen Hans-Bayer-Stadion ertönt, das an diesem Abend ein packendes Spitzenspiel unter Flutlicht erlebt hat, bleibt den Gästen vom FC Türk Sport Garching die vorzeitige Meisterparty verwehrt. Denn nur im Falle eines Sieges beim ärgsten Verfolger SV Lohhof hätte sich der Spitzenreiter der Kreisliga 1 den Direktaufstieg vorzeitig sichern können. Und doch ist die Stimmung bei den Gästen nach dem 2:2 (1:1) nicht etwa gedrückt – im Gegenteil. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel“, gibt Garchings Trainer Fatih Topcu zu Protokoll. „Unser Ziel war ein Unentschieden, und das haben wir geschafft.“ Dank des Remis bleibt seine Elf nicht nur ungeschlagen in dieser Saison. Sondern in den restlichen drei Partien reicht ihr nun auch ein einziges Pünktchen, um die Meisterschaft fix zu machen. Eine Ausgangslage, die Topcu – mit mehr als einer Prise Understatement – wie folgt umschreibt: „Ich denke, das ist machbar.“

Tatsächlich bräuchte es ein mittelgroßes Wunder, damit sein FC Türk Sport nächste Saison nicht in der Bezirksliga spielt. Bereits an diesem Dienstag kann der Spitzenreiter die letzten Zweifel beseitigen, wenn er um 19 Uhr im Nachholspiel für die Ende März abgebrochene Partie beim TSV Moosach antritt. Lohhof bleiben zwei Spiele um zweiten Platz zu sichern Weitaus steiniger ist der Weg in die Bezirksliga dagegen für den SV Lohhof. Denn der Club, der in den vergangenen Saisons stets knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt ist, steuert aktuell auf die Relegation zu. Bei drei Punkten Vorsprung und zwei verbleibenden Partien gehe es jetzt darum, den „zweiten Platz zu sichern“, sagt Sebastian Reger, der beim SVL ein Trainerduo mit Luan da Costa Barros bildet. Mit Blick auf die Tabelle sei der Punkt gegen den Spitzenreiter wertvoll gewesen, betont der Coach. „Aber wenn ich mir den Spielverlauf anschaue, dann hätten wir den Sieg verdient gehabt.“