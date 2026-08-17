Remis gegen Kirchanschöring: Schwaig vergibt zu viele Hochkaräter

Heiß umkämpft war die Bayernliga-Partie. Auf dem Foto müssen sich die Schwaiger (rote Trikots, v.l.) Sebastian Gebhart, Kenan Bajramovic und Raffi Ascher gegen die Gästekicker Andreas Schweinsteiger, Luca Obirei und Samuel Schwarz ab. – Foto: Michael Wengel

Schwaig bestimmte gegen tief stehende Gäste das Tempo und suchte geduldig die Lücken im Kirchanschöringer Abwehrriegel. In der 3. Minute setzte Leon Roth einen Freistoß von der linken Seite nur um Zentimeter neben den linken Pfosten. Dann öffnete Sommer mit einem schönen Pass den Raum für Außenverteidiger Gebhart, der nach vorn marschierte und im richtigen Moment Kenan Bajramovic bediente. Doch anstatt selbst abzuschließen, wollte er auf Robert Rohrhirsch ablegen, was Verteidiger Andreas Schweinsteiger mit einem langen Bein verhinderte. Nach einem Einwurf verlängerte Raffi Ascher den Ball auf den langen Pfosten, doch Torwart Julian Disterer wehrte mit einem Reflex ab.

Nach hart umkämpften 90 Minuten trennte sich der FC Schwaig 1:1 vom SV Kirchanschöring und holte damit im dritten Aufeinandertreffen den ersten Punkt gegen das Team aus dem Landkreis Traunstein. Nach der Rotsperre für Tim Schels musste Trainer Wiggerl Donbeck seine Mannschaft umbauen. Nach auskurierter Rückenverletzung kehrte Vincent Sommer wieder in die Startelf zurück. Basti Hofmaier und Hannes Empl bildeten die Innenverteidigung, Tobi Jell und Basti Gebhart verteidigten außen. Davor sicherte Fabian Streibl im defensiven Mittelfeld ab.

Machtlos war er dagegen in der 21. Minute, als Empl den Freistoß scharf in die Mitte brachte und Rohrhirsch den Ball mit dem Oberschenkel unhaltbar zur 1:0-Führung verlängerte. Schwaig setzte nach: Nach schöner Streibl-Flanke verpasste zunächst Bajramovic, ehe Roth den Ball aus 14 Metern neben das Tor setzte.

Danach nahmen die Gastgeber Tempo aus der Partie, das Passspiel wurde ungenauer, und die Gäste kamen besser in die Partie und zum Ausgleich. Nach einer schönen Flanke von David Lobendank von der rechten Seite köpfte Torjäger Manuel Omelanowsky in Bedrängnis aus fünf Metern das 1:1 (38.). Die Gäste waren nun obenauf und hatten ihre stärkste Phase. Schwaig hielt dem Druck aber stand und hatte in der 44. Minute die Chance zum erneuten Führungstreffer. Jell flankte von rechts, Ascher legte ab, doch Sommer schlenzte die Kugel knapp über das rechte Kreuzeck. So wurden beim Stand von 1:1 die Seiten getauscht.

Nach dem Seitenwechsel waren gerade einmal 120 Sekunden gespielt, als Streibl einen Pass in die Tiefe auf Ascher spielte, der alleine auf das Tor zulief, aber aus zwölf Metern am glänzend reagierenden Torwart scheiterte. Auf der Gegenseite parierte Torwart Moritz Knauf einen Schuss aus der Drehung des eingewechselten Fikret Jahic. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke kam Sommer auf der rechten Seite an den Ball, schlug eine gefühlvolle Flanke auf den am langen Pfosten freistehenden Gebhart. Doch Schwaigs linker Außenverteidiger jagte die Kugel aus fünf Metern volley über die Querlatte.

In der 73. Minute hatte Roth nach tollem Pass von Rohrhirsch die große Chance auf die erneute Führung, doch er legte den Ball neben das Tor. In der 79. Minute fing sich Schwaig einen Konter, doch der knapp im Abseits stehende Omelanowsky konnte gerade noch am erfolgreichen Torschuss gehindert werden. Da Torwart Disterer einen Schuss von Bajramovic aus dem linken Eck fischte und Ascher nach schöner Vorarbeit von James Timbana das Tor aus fünf Metern verfehlte, blieb es beim 1:1. Aufgrund der größeren Anzahl an Torchancen waren es zwei verpasste Punkte für den Gastgeber.