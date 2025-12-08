Remis gegen Kiel: Eintracht verpasst den Sieg in Unterzahl

Eintracht Braunschweig kommt am 15. Spieltag der 2. Bundesliga trotz großen Aufwands nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Holstein Kiel hinaus. Mehmet Aydin brachte die Löwen per Handelfmeter in Führung, ehe die Partie durch zwei Platzverweise – erst gegen Lukas Frenkert, später gegen Kiels Rosenboom – eine entscheidende Wendung nahm. Die Eintracht dominierte weite Teile des Spiels, ließ jedoch mehrere hochkarätige Chancen aus und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

Die Personalsituation blieb anspruchsvoll: Florian Flick (Oberschenkel-OP), Sven Köhler (Erkrankung), Fabio Di Michele Sánchez (Gehirnerschütterung) und Leon Bell Bell (muskuläre Probleme) fehlten. Kurzfristig rückte Sidney Raebiger in die Startelf.

Die Eintracht wollte den Schwung aus dem 2:0-Heimsieg gegen Kaiserslautern mitnehmen und gegen einen Tabellennachbarn erneut dreifach punkten. Kiel reiste mit einem Erfolgserlebnis aus dem DFB-Pokal an, hatte in der Liga allerdings seit Wochen Probleme, Zählbares zu erzielen. Trainer Heiner Backhaus erwartete eine Mannschaft, die „schnell, technisch stark und enorm intensiv“ agiert.

Beide Mannschaften starteten kontrolliert, ohne große Risiken einzugehen. Kiel hatte durch Marko Ivezic die erste Annäherung, Braunschweig antwortete unmittelbar danach: Nach einem langen Einwurf von Gomez sprang Kiels Tolkin der Ball an den Arm – klare Sache, Strafstoß. Aydin verwandelte sicher ins linke Eck (25.).

Die Eintracht fand nun mehr Sicherheit und hätte die Führung ausbauen können. Frenkert köpfte knapp über das Tor, Aydin verzog später im Nachsetzen. Der Bruch kam kurz vor der Pause: Frenkert grätschte gegen Kapralik, Schiedsrichter Weisbach entschied auf Notbremse und zeigte Rot (43.). Eine harte Entscheidung, denn sowohl Nkoa als auch Ehlers waren in unmittelbarer Nähe.

Kiel nutzte die lange Nachspielzeit und kam durch Niehoff noch vor der Pause zum Ausgleich (45.+6).

Zehn gegen zehn – Chancen im Minutentakt

Kurz nach Wiederbeginn stellte Kiel die personelle Gleichzahl wieder her. Rosenboom traf Conteh im Gesicht und sah Gelb-Rot (51.). Die Eintracht drückte nun mit viel Tempo und hoher Intensität.

Die beste Gelegenheit hatte Conteh nach einem Doppelpass mit Aydin, scheiterte aber aus kurzer Distanz an KSV-Keeper Krumrey (57.). Die Löwen verzeichneten bis zur 80. Minute ein klares Chancenplus und gewannen auch die Mehrzahl der Zweikämpfe.

Kiel blieb nur vereinzelt gefährlich, Therkelsens Schuss strich jedoch knapp am Pfosten vorbei (83.). Auf der Gegenseite verpassten erst Conteh, dann Heußer aus bester Position die erneute Führung (84.).

Die Schlussphase blieb umkämpft, der entscheidende Treffer fiel aber nicht mehr. Beide Teams mussten sich nach einer intensiven Partie mit dem Remis begnügen.

Für die Eintracht folgt bereits am Freitag das nächste Kräftemessen: Auswärts bei Aufsteiger Dynamo Dresden steht das letzte Auswärtsspiel des Kalenderjahres an (12. Dezember, 18.30 Uhr).

Stenogramm

Eintracht: Hoffmann (C) – Nkoa, Aydin (71' Sané), Yardimci (84' Ramsak), Marie, Ehlers, Frenkert, Heußer, Conteh, Raebiger (46' Breunig), Gómez

Kiel: Krumrey – Komenda (C), Ivezic, Davidsen (46' Schwab), Harres, Kaprálik (85' Skrzybski), Rosenboom, Knudsen (81' Wagner), Zec, Niehoff (69' Nekic), Tolkin (46' Therkelsen)

Tore:

1:0 Aydin (25', Handelfmeter)

1:1 Niehoff (45.+6)

Karten:

Gelb: Yardimci / Tolkin, Rosenboom, Therkelsen, Schwab

Rot: Frenkert (43', Notbremse)

Gelb-Rot: Rosenboom (52')

Zuschauer:

19.252 (davon 1.513 Gästefans)