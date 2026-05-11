Remis gegen Kastl: SV Dornach wendet direkten Abstieg ab

Der SV Dornach punktete gegen den TSV Kastl. – Foto: Markus Nebl

Die Auslosung der Relegationspartien nimmt der Bayerische Fußballverband am späten Samstagnachmittag (16. Mai) vor, in sechs regionalen Vierergruppen geht es dabei um insgesamt sechs Tickets für die kommende Landesliga-Spielzeit. Dem SV Dornach droht dabei ein Duell mit dem Ortsrivalen und Bezirksliga-Ost-Zweiten FC Aschheim (siehe Bericht unten).

Mit einem 2:2-Unentschieden beim TSV Kastl haben die Fußballer des SV Dornach am vorletzten Landesliga-Spieltag den direkten Abstieg verhindert. Sie können den erneut siegreichen Tabellen-14. FC Wacker München nicht mehr abfangen und spielen in der Relegation um den Klassenerhalt. Die Verfolger TSV Eintracht Karlsfeld und 1. FC Garmisch-Partenkirchen gingen am Wochenende leer aus. Die Hoffnung, womöglich als bester Tabellen-15. der fünf Landesligen den Verbleib zu sichern, hat sich für die Dornen bereits zerschlagen, weil hier die Nordwest-Staffel das Rennen macht.

In Kastl zeigten sich die Dornacher vom 0:6-Heimdebakel gegen den TSV Murnau gut erholt und schnupperten am schließlich nicht bedeutsamen Sieg. Zweimal ging die Mannschaft in Führung, zweimal kassierte sie innerhalb kurzer Zeit den Ausgleich. Wie so oft in dieser Saison vergab sie zu viele Torchancen. „Das ist das Traurige – wir verteidigen viel weg, agieren ballsicher, erarbeiten uns Vorteile, und werden dann bestraft“, ärgerte sich Trainer Sebastian Wastl: „Für die Jungs ist das bitter.“

Die Gäste waren gleich hellwach, versäumten es, dem Gegner bei einer Doppelchance für Hugo Heise einen frühen Nackenschlag zu versetzen. Zunächst wehrte Kastls Keeper Korbinian Frank seinen noch abgefälschten Schuss ab, dann verzog der Dornacher beim zweiten Versuch aus zehn Metern (5.). In der 27. Minute machte es Heise dann besser und traf zur Führung – Fabian Aicher hatte ihm zuvor nach einem hohen Ballgewinn den entscheidenden Raum verschafft. Die Heimelf schlug zurück: Samuel Stutz flankte, und Christoph Hoffmann glich volley zum 1:1 aus (36.).

Auch nach dem Wechsel hatte Heise die erste Torchance (48.), dann scheiterte Felix Partenfelder in aussichtsreicher Position an Frank (62.) und erneut Heise ließ das mögliche 2:1 für die Gäste liegen (70.). Das erzielte dann der eingewechselte Simon Reitmayer, der eine Flanke auf den zweiten Pfosten verwertete (78.). Partenfelder zielte nach einer Überzahl-Aktion übers Tor (84.), die Platzherren glichen durch Sebastian Spinner zum 2:2 aus (88.) und schnupperten in der Schlussphase (90., 90.+2) sogar noch am Sieg. (guv)

TSV Kastl – SV Dornach 2:2 (1:1) Dornach: Cuni – Reiter (53. Reitmayer), Kampmann, Mrowczynski, Hamdard – Rexhaj, Todorovic – Heise (69. Diarra), Scholz (24. Aicher), Partenfelder – Bozoglu Tore: 0:1 Heise (27.), 1:1 Hoffmann (33.), 1:2 Reitmayer (78.), 2:2 Spinner (88.) Schiedsrichter: Dominik Petzke (BSC Surheim) – Zuschauer: 215