Remis gegen Ittersbach – 2. tritt auf der Stelle

Eine weitere katastrophale 1. Halbzeit erlebte unsere 2. Mannschaft am vergangenen Sonntag gegen den VFR Ittersbach. Nahm man sich vor der Partie erneut vor, im Vergleich zu den Vorwochen direkt zum Anpfiff der Partie präsent zu sein und den Gegner unter Druck zu setzen, kam mal wieder alles anders als geplant.

Kein Zugriff, keine Körpersprache und über die ganze 1. Halbzeit keinen nennenswert vorgetragenen Angriff auf das Gehäuse der Gäste ließ Trainer, Mannschaft und Zuschauer fragend zurück „Was ist nur mit unseren Jungs los?“

Die Gäste wiederum schienen gedanklich immer einen Schritt schneller und setzen unsere Jungs bereits früh unter Druck. So kam es, wie es kommen musste. Gegen Ende der 1. Halbzeit nutzen die Gäste einer Ihrer Chancen zum bis dato absolut verdienten 1:0 Führungstreffer. Nach mahnenden und aufbauenden Worten von Coach Jäck während der Pause fing die 2. Halbzeit leider so an, wie 1. Halbzeit geendet hatte. Nach einem Foul im eigenen 16er und dem folgenden Elfmeter, den die Gäste zur 2:0 Führung nutzen konnten, schien das Spiel vorentschieden.

Doch in den Folgeminuten schien plötzlich „ein Ruck“ durch die Mannschaft zu gehen und man besann sich – zumindest etwas – auf die Tugenden, die die Mannschaft in der Hinrunde so erfolgreich aufspielen ließ. Man war nun präsenter und setzte den Gegner deutlich früher unter Druck. Nach einem schön vorgetragenen Angriff konnte L. Saalfrank zum 2:1 einschieben. Wenige Minuten später wurde der Torschütze im 16er der Gäste regelwidrig zu Fall gebracht. Den folgerichtigen Elfmeter konnte Goalgetter K. Altinger souverän zum Ausgleich verwandeln. Als ein Spieler der Gäste nach einem brutalen Einsteigen in der 70. Minute auch noch mit rot vom Feld musste, schien das Spiel nun endgültig auf die Seite unserer Jungs zu kippen. Leider fehlte in der Folge die letzte Durchschlagskraft, sodass keine weiteren zwingenden Chancen mehr verzeichnet werden konnten.

So blieb es am Ende beim alles in allem gerechten, für unsere Jungs ernüchternden Unentschieden gegen einen keineswegs unbezwingbaren Gegner. In der Tabelle tritt man weiterhin auf der Stelle und muss aufpassen, den Anschluss an die Tabellenspitze allmählich nicht zu verlieren.

Viel schwerer als die liegen gelassen Punkte wiegt jedoch die vermutlich schwere Verletzung unseres Kapitäns und FCB Legende A. Bauer, welcher sich nach einem unnötigen und unsportlichen Foul eines Gastspielers leider das Knie verdrehte. Wir drücken Dir bei der anstehenden Untersuchung die Daumen und hoffen, Du kommst schnell wieder zurück auf den Platz, Alois!!!

Bereits am kommenden Donnerstag, den 03.04.2025, gastiert man um 19Uhr auswärts beim TSV Oberweier. Hier bedarf ein Anknüpfen an die letzten 30 Minuten und definitiv einer weiteren Leistungssteigerung, um endlich wieder dreifach Punkten zu können.

Bericht: Yanik Becker