Remis gegen Fatih Ingolstadt: Günzlhofen muss weiter auf den ersten Heimsieg warten VSST kämpft sich nach frühem Rückstand zurück

Dieses Unentschieden hilft keinem von beiden so richtig weiter. Der VSST Günzlhofen und Fatih Ingolstadt bleiben im Tabellenkeller.

Günzlhofen – Am zwölften Spieltag sollte es endlich klappen mit dem ersten Heimsieg des Aufsteigers aus Günzlhofen gegen die ebenfalls im Tabellenkeller angesiedelte Elf FC Fatih Ingolstadt. Doch bereits nach sechs Minuten geriet das Vorhaben von Spielertrainer Qemajl Beqiri und seiner Elf in weite Ferne, denn die Gäste gingen mit 1:0 in Führung. Mit dem sechsten Saisontreffer rettete zumindest Kelvin Gomez ein Unentschieden – das dritte in Folge. Letztlich hilft die Punkteteilung beiden Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt aber wenig.

Die 80 Zuschauer erlebten zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Dominierte in den ersten 45 Minuten die Gäste-Elf, so nahm in den zweiten 45 Minuten der VSST das Heft in die Hand. Beim frühen Führungstor der Ingolstädter konnte Marko Miskovic völlig freistehend am langen Pfosten den Ball annehmen und das Leder per Direktabnahme im VSST-Kasten unterbringen. Der VSST schien geschockt, kam kaum zu gelungen Spielzügen, sodass man Angst haben musste, die Gäste würden bald nachlegen.

Günzlhofen dreht erst nach der Pause richtig auf

Die erste Chance für die Gastgeber hatte Kelvin Gomez erst nach knapp einer halben Stunde, doch sein Schuss war keine Gefahr für die Ingolstädter Schlussmann. Die gefährlichste Aktion unterlief den Gästen selbst, als Boubacarr Saho bei einem Rettungsversuch fast ins eigene Tor traf.

Nicht wiederzuerkennen war der VSST, als die Mannschaft nach dem Pausentee auf den Platz zurückkehrte. Der Aufsteiger ging mit einer ganz anderen Körpersprache zur Sache. Zuvor hatte allerdings noch Nico Theiß mit einer Glanzparade das 0:2 verhindert und den VSST im Spiel gehalten. Als Kelvin Gomez schließlich seinen Gegenspieler gekonnt verlud und mit einem überlegten Schuss aus 14 Metern zum 1:1 traf, da hoffte nun der VSST-Anhang doch noch, dass es mit dem ersten Heimsieg klappen könnte. Drückend überlegen und zehn Minuten lag auch noch in Überzahl, weil ein Ingolstädter auf der Strafbank Platz nehmen musste, stellte sich der VSST aber zu umständlich im Abschluss an. (Dieter Metzler)