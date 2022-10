Remis gegen Fatih Ingolstadt: Günzlhofen muss weiter auf den ersten Heimsieg warten VSST kämpft sich nach frühem Rückstand zurück

Günzlhofen – Am zwölften Spieltag sollte es endlich klappen mit dem ersten Heimsieg des Aufsteigers aus Günzlhofen gegen die ebenfalls im Tabellenkeller angesiedelte Elf FC Fatih Ingolstadt. Doch bereits nach sechs Minuten geriet das Vorhaben von Spielertrainer Qemajl Beqiri und seiner Elf in weite Ferne, denn die Gäste gingen mit 1:0 in Führung. Mit dem sechsten Saisontreffer rettete zumindest Kelvin Gomez ein Unentschieden – das dritte in Folge. Letztlich hilft die Punkteteilung beiden Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt aber wenig.

Die 80 Zuschauer erlebten zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Dominierte in den ersten 45 Minuten die Gäste-Elf, so nahm in den zweiten 45 Minuten der VSST das Heft in die Hand. Beim frühen Führungstor der Ingolstädter konnte Marko Miskovic völlig freistehend am langen Pfosten den Ball annehmen und das Leder per Direktabnahme im VSST-Kasten unterbringen. Der VSST schien geschockt, kam kaum zu gelungen Spielzügen, sodass man Angst haben musste, die Gäste würden bald nachlegen.