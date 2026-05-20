Remis gegen Emmering: Aufstiegsrelegation rückt für Überacker in weite Ferne

Der FC Emmering (gelbe Trikots) im Spiel gegen RW Überacker (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Rot-Weiß Überacker hat im Kampf um die Aufstiegsrelegation wichtige Punkte liegen gelassen. Gegen Meister Emmering gab es nur ein 3:3.

Die Chancen von RW Überacker auf die Aufstiegsrelegation sind deutlich kleiner geworden. Nach dem 3:3 (2:1) am Dienstagabend gegen Meister FC Emmering beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten SC Olching II zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte. Dass die Reserve des Bezirksligisten gleich zweimal patzt, ist eher unwahrscheinlich. „Das Unentschieden gegen Emmering war aber nicht ausschlaggebend“, meinte RW-Spielertrainer Sebastian Heiß. Vielmehr habe man gegen Teams wie Alling II und Ethnikos unnötig Punkte liegen lassen.

Gegen Emmering sah Heiß dagegen eines der besten Spiele seines Teams. Durch Tore von Daniel Enns (8.) und Lucas Eberl (31.) gingen die Gastgeber mit einer 2:1-Führung in die Pause. „Zu dem Zeitpunkt verdient“, meinte Heiß. Für Emmering hatte zwischenzeitlich Luca Schunn ausgeglichen (25.).

Im zweiten Durchgang zogen die Emmeringer dann spürbar das Tempo an. „Das ist einfach eine super Mannschaft“, musste auch Heiß anerkennen. „Da sieht man, dass sie zurecht Meister sind.“ Dani Samir glich zum 2:2 aus (66.), ehe Christoph Hainzinger Überacker noch einmal in Führung brachte (69.). Doch der FCE hatte das letzte Wort: Sebastian Ernst rettete den Emmeringern in der 90. Minute doch noch das 3:3-Unentschieden. (Thomas Benedikt)