Remis gegen den Tabellennachbarn

Am Sonntag waren wir zu Gast bei der SG München Ost II. Wie auch in den letzten Wochen kamen wir nur ganz schwer ins Spiel und machen es den Gegnerinnen leicht den Führungstreffer zu erzielen. Nach der Hälfte der ersten Halbzeit kämpfen wir uns deutlich besser ins Spiel und kombinieren uns immer wieder gut vors Tor - leider noch ohne Torerfolg. Nach der Halbzeitpause drehen wir nochmal richtig auf und belohnen uns mit dem 1:1. Trotz sehr guter Chancen und schönem Kombinationsspiel können wir uns leider nicht mehr belohnen und holen uns mehr als verdient einen Punkt. 🔥