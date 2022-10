Remis gegen den Spitzenreiter

Am Samstag den 08.10.2022 trafen die Zweite des TSV auf die Zweite der TUS. Derbytime! Der TSV wollte unbedingt den Krempern als erste Mannschaft in dieser Saison Punkte klauen, was sich nach Abpfiff auch tatsächlich bewahrheiten sollte. Bei immer wieder anhaltenden Regenschauern war es eine packende und umkämpfte Partie. Leider gerieten die TSVer in der 27. Minute Tobias Koch nach einem Konter 0:1 in Rückstand. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Kevin Dittmann zum 0:2 für Krempe. Doch in der Halbzeit erwachte beim TSV erneut der Kampfgeist. In der zweiten Minute der zweiten Halbzeit gelang Heiligenstedten durch ein Eigentor von Krempe der direkte Anschlusstreffer. Ab diesem Zeitpunkt merkte jeder, dass jetzt alles möglich war. Kurz darauf in der 55. Spielminute gelang dem TSV sogar der Ausgleich zum 2:2 durch Niklas Bangert. Von hier an hatten beide Mannschaften gleich viele Chancen auf den Siegtreffer. Es war ein klassischer Derbyfight, der von beiden Teams kurz vor Schluss jeweils eine gelb-rote Karte mit sich trug. Beide Teams beendeten zu Zehnt ein gutes Spiel. Der TSV hat es somit als erste Mannschaft geschafft, Krempe Punkte zu klauen.

Am kommenden Wochenende gastiert die Zweite dann in Hohenlockstedt beim 1. FC Lola.