Remis gegen Bundesligist

Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der Sommervorbereitung auf die neue Saison 2026/2027 weiterhin ungeschlagen. Nach drei Siegen und einem Unentschieden in den bisherigen Testspielen hat der Drittligist nun einen Härtetest gegen den Bundesligisten FC Augsburg mit einem Remis beendet. Vor 2123 Zuschauern im Parkstadion in Kaufbeuren spielte die Mannschaft von Cheftrainer Argirios Giannikis gegen die „Fuggerstädtern“ 1:1 (1:0)-Unentschieden. Die Blau-Schwarzen zeigten eine überaus engagierte Leistung und haben sich das Ergebnis deswegen absolut verdient.
Die Saarbrücker kamen gut in die Partie und hatten durch Christian Kühlwetter die große Chance zur frühen Führung – doch sein Flachschuss ging knapp am Tor vorbei (6.). Nur einige Minuten später testete Patrick Sontheimer den Augsburger Keeper Finn Dahmen mit einem gefährlichen Distanzschuss (13.). Nach einer guten halben Stunde kam dann FCS-Rechtsverteidiger Philip Fahrner im Augsburger Strafraum zu Fall, doch der Pfiff des Unparteiischen zum möglichen Elfmeter blieb aus (33.). In der 44. Minute war es dann Florian Pick, der von der rechten Seite aus nach innen zog und mit links ins lange Eck traf – 1:0 für Saarbrücken. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit.
Der FCS kam mit Schwung aus der Kabine und hatte mit Abdenego Nankishi direkt wieder aussichtsreiche Situationen. Dennoch fiel in der 85. Minute noch der Ausgleich für den FCA. Augsburgs Mert Kömür traf mit einer Ecke zum Remis (85.). 1:1 war dann auch das Endergebnis in Kaufbeuren.
Der nächste Test für die Blau-Schwarzen steht bereits am morgigen Sonntag, den 26. Juli, an. Der Gegner dieser Partie wird dann in der Bediani-Arena in Aalen der Regionalligist VfR Aalen sein. Anpfiff ist im 13 Uhr.