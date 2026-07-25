Remis gegen Bundesligist

Florian Pick traf gegen den Bundesligisten FC Augsburg vor der Pause zum zwischenzeitlichen 1:0 – Foto: Jonas Jacobs

Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der Sommervorbereitung auf die neue Saison 2026/2027 weiterhin ungeschlagen. Nach drei Siegen und einem Unentschieden in den bisherigen Testspielen hat der Drittligist nun einen Härtetest gegen den Bundesligisten FC Augsburg mit einem Remis beendet. Vor 2123 Zuschauern im Parkstadion in Kaufbeuren spielte die Mannschaft von Cheftrainer Argirios Giannikis gegen die „Fuggerstädtern“ 1:1 (1:0)-Unentschieden. Die Blau-Schwarzen zeigten eine überaus engagierte Leistung und haben sich das Ergebnis deswegen absolut verdient.

Die Saarbrücker kamen gut in die Partie und hatten durch Christian Kühlwetter die große Chance zur frühen Führung – doch sein Flachschuss ging knapp am Tor vorbei (6.). Nur einige Minuten später testete Patrick Sontheimer den Augsburger Keeper Finn Dahmen mit einem gefährlichen Distanzschuss (13.). Nach einer guten halben Stunde kam dann FCS-Rechtsverteidiger Philip Fahrner im Augsburger Strafraum zu Fall, doch der Pfiff des Unparteiischen zum möglichen Elfmeter blieb aus (33.). In der 44. Minute war es dann Florian Pick, der von der rechten Seite aus nach innen zog und mit links ins lange Eck traf – 1:0 für Saarbrücken. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit.