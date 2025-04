Remis gegen Bermaringen

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Die erste Mannschaft konnte sich auf dem Salachberg gegen den Tabellendritten aus Bermaringen einen Punkt sichern. In einem intensiven uns schnellen Spiel zeigte der SVL einen sehr engagierten Heimauftritt. Edi Hildermann hatte die erste Chance und prüfte mit seinem strammen Distanzschuss den Bermaringer Torhüter schon nach wenigen Minuten. Auch die Gäste meldeten sich chancentechnisch auf dem Salachberg an aber unser Torhüter Justin Fälchle konnte deren ersten Schuss aufs lange Eck stark parieren. In den weiteren Minuten hatte der SVL etwas mehr vom Spiel und konnte viele Balleroberungen durch aggressive Zweikämpfe verbuchen.

Nach einer halben Stunde bekam unser Team einen Freistoß im linken Halbfeld zugesprochen. Niklas Ruhland trat an und verwandelte den Standard, auch bedingt durch das Abfälschen der Bermaringer Mauer, unhaltbar ins rechte Eck zum 1:0 (31.). Vor der Halbzeit hatte der SVL noch eine weitere gute Chance, der Schuss von Simon Wörz verfehlte allerdings knapp sein Ziel.