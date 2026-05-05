Remis gegen Berlin - Borussias Frauen nähern sich dem Klassenverbleib

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben sich gegen Viktoria Berlin einen Punkt erkämpft und damit weiter von der Abstiegszone entfernt. Im Grenzlandstadion stand am Ende ein 1:1. Da die Reserve des FC Bayern München nach einer 3:1-Führung noch mit 3:4 gegen Turbine Potsdam verlor, beträgt der Vorsprung der Borussia auf den ersten Abstiegsplatz nun vier Punkte. Zwei Spiele stehen noch aus.
Borussias Frauen starteten am Sonntag im Grenzlandstadion mutig in die Partie und bestimmten die Anfangsphase. Nach einer Ecke kam Pia Klensmann aus dem Gewühl zum Abschluss, blieb jedoch an einer Berliner Abwehrspielerin hängen. In der zehnten Minute jubelten die Gäste vermeintlich über die Führung, als Pia Metzger aus rund elf Metern einschob. Sie stand jedoch knapp im Abseits, sodass der Treffer nicht zählte. Kurz darauf schoss Laura Casanovas Díaz aus der Distanz knapp über das Tor.
In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Eine Flanke von Sophia Gerber fand Lili Jones-Baidoe am zweiten Pfosten, deren Kopfball aus spitzem Winkel über das Tor ging. Die größte Möglichkeit für Borussia im ersten Durchgang hatte Imke Kessels in der 35. Minute. Sie zog von links in den Strafraum, setzte den Ball freistehend aber über das Tor. Fast im direkten Gegenzug bot sich auch Berlin die Riesenchance zur Führung, doch Ehegötz scheiterte nach einem Fehlpass frei vor Jil Frehse an der stark reagierenden Torhüterin. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste dann doch zu: Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte Ehegötz zum 1:0 ins linke Eck ein.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv und chancenreich. In der 53. Minute belohnte sich Borussia für ihren Aufwand: Suus van der Drift wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Lili Jones-Baidoe in der 53. Minute sicher zum 1:1.
In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Alisa Grincenco hatte für die Gäste die erneute Führung auf dem Fuß, traf per Volley aus 14 Metern jedoch nur die Latte. Auch Borussia suchte weiter den Weg nach vorne. Jones-Baidoe und Kiki Scholten versuchten es jeweils aus der Distanz, brachten die Berliner Torhüterin jedoch nicht ernsthaft in Bedrängnis. Auf der anderen Seite blieb Frehse ein sicherer Rückhalt und lenkte einen wuchtigen Schuss von Pia Metzger stark aus dem Eck.
In der Schlussphase drängten die Fohlen auf den Führungstreffer. Nach einer starken Einzelaktion über die rechte Seite flankte Kiki Scholten scharf in die Mitte, wo Lili Jones-Baidoe aus kurzer Distanznur die Latte traf. Berlin hatte in der 84. Minute die letzte große Gelegenheit der Partie, doch Jil Frehse riskierte nach einem langen Ball alles, klärte im letzten Moment gegen Maja Wasiak und hielt damit den Punkt für Borussia fest.
„Ich bin sehr glücklich mit der Intensität und der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Wir waren zu jedem Zeitpunkt des Spiels gefährlich und haben auf Augenhöhe um den Sieg mitgespielt. Bei der aktuellen Personallage ist das ein extrem gutes Zeichen und bestätigt die positiven Eindrücke aus den vergangenen Wochen“, sagte Trainer Jonas Spengler.