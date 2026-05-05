Remis gegen Berlin - Borussias Frauen nähern sich dem Klassenverbleib 2. Bundesliga Frauen:Dank eines verwandelten Foulelfmeters von Lili Jones-Baidoe holen Borussia Mönchengladbachs Frauen einen Punkt gegen Viktoria Berlin. Damit wächst der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. von Daniel Brickwedde · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben einen wichtigen Punkt geholt. – Foto: Roland Schäfer

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben sich gegen Viktoria Berlin einen Punkt erkämpft und damit weiter von der Abstiegszone entfernt. Im Grenzlandstadion stand am Ende ein 1:1. Da die Reserve des FC Bayern München nach einer 3:1-Führung noch mit 3:4 gegen Turbine Potsdam verlor, beträgt der Vorsprung der Borussia auf den ersten Abstiegsplatz nun vier Punkte. Zwei Spiele stehen noch aus.

Borussias Frauen starteten am Sonntag im Grenzlandstadion mutig in die Partie und bestimmten die Anfangsphase. Nach einer Ecke kam Pia Klensmann aus dem Gewühl zum Abschluss, blieb jedoch an einer Berliner Abwehrspielerin hängen. In der zehnten Minute jubelten die Gäste vermeintlich über die Führung, als Pia Metzger aus rund elf Metern einschob. Sie stand jedoch knapp im Abseits, sodass der Treffer nicht zählte. Kurz darauf schoss Laura Casanovas Díaz aus der Distanz knapp über das Tor. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Eine Flanke von Sophia Gerber fand Lili Jones-Baidoe am zweiten Pfosten, deren Kopfball aus spitzem Winkel über das Tor ging. Die größte Möglichkeit für Borussia im ersten Durchgang hatte Imke Kessels in der 35. Minute. Sie zog von links in den Strafraum, setzte den Ball freistehend aber über das Tor. Fast im direkten Gegenzug bot sich auch Berlin die Riesenchance zur Führung, doch Ehegötz scheiterte nach einem Fehlpass frei vor Jil Frehse an der stark reagierenden Torhüterin. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste dann doch zu: Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte Ehegötz zum 1:0 ins linke Eck ein.