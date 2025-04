Remis gegen aufstrebene Hasloher ...

das es kein einfaches Spiel wird, war jedem im Vorfeld klar. Unsere Zweite machte ein gutes Spiel und nahm sich vor, 3 Punkte für unseren schwer verletzten Florian Walter zu holen. Zwei Mal gingen wir in Führung und mussten dann doch 11 Minuten vor Schluss mit einer Punkteteilung leben.

Unterm Strich dennoch eine gute Leistung, denn Hasloh konnte 5 der letzten 7 Partien in der Kreisliga für sich entscheiden und war in bestechender Form.

Weiter so Männers .