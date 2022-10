Remis gegen Abtswind ist nicht Fisch und nicht Fleisch Gegen die auswärtsstarken Gäste zeigte die SpVgg SV Weiden zu wenig Einsatzwillen, um den wichtigen Heimdreier zu holen.

Als eine der besten Auswärtsmannschaften ging der TSV Abtswind als Favorit in die Bayernligapartie bei der SpVgg SV Weiden. Doch die Wasserwerkelf wollte, ja musste ihr Heimspiel eigentlich gewinnen, da sie in der Fremde bislang noch nicht in die Puschen kam. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden, mit dem sich Rüdiger Fuhrmann, auch wenn der Punkt für die Seinen zu wenig ist, zufrieden gab. „Zuletzt haben wir zu Hause begeisterte Siege gefeiert, aber bei diesem Spiel hat dem einen oder anderen Spieler einfach die Tagesform gefehlt. Nun, unter dem Strich ist es für einen Aufsteiger ist es gut, gegen die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga einen Punkt mitgenommen zu haben. Nun müssen wir einfach am Freitag gegen den SC Feucht auswärts endlich den Bock umstoßen und erfolgreich sein“, so der Weidener Chefanweiser. Sein Kollege aus Abtswind Claudiu Bozesan bemerkte, dass seine Akteure in diesem Spiel mehr Präsenz als der Gastgeber gezeigt hatten: „Jeder wollte diese Partie gewinnen. Wir haben nach Rückstand das 1:1 geschossen, in der 87. Minute aber auch zu Recht die Rote Karte kassiert“.

Vor exakt 841 Zuschauern starteten die Max-Reger-Städter wohl engagiert, aber schon in den ersten Minuten wurde deutlich, dass die sonst übliche Bissigkeit auf eigenem Terrain fehlen würde, das Zweikampfverhalten der Gastgeber war dann auch fast über die gesamte Spielzeit einfach unzureichend. Gerade in den Kopfballduellen besaßen die Gäste klare Vorteile, was sie in der ersten Hälfte auch bei zwei sehr guten Chancen deutlich machten. Heim-Keeper Fabian Scharnagl war jedoch auf der Hut, er stand für den in Hof mit Rot bedachten und deshalb gesperrten Lukas Kycek im Tor.

So sahen die Fans auf den Rängen eine Partie, in der die Gäste immer wieder die zweiten Bälle eroberten, engagierter wirkten und auch zielstrebiger in Richtung Tor spielten. So kam das 1:0 für die Fuhrmann-Elf eigentlich aus dem Nichts. „Weiden lässt dann einen Sontagsschuss auf das Tor los und geht damit in Führung“, so der Abstwinder Trainer Bozesan nach der Partie. In der Tat hatte sich Außenverteidiger Moritz Zeitler die Kugel geschnappt, wurde bei seinem Solo zu halbherzig attackiert und zog einfach aus 17 Metern ab - unhaltbar schlug das Spielgerät halbhoch im linken Toreck der Gäste ein (27.).

Nach Wiederbeginn kamen die Gäste sichtlich entschlossen aufs Feld zurück. Sie forcierten sofort das Tempo, während Weiden unverändert einfach zu wenig Esprit auf den Platz brachte. So war der Ausgleich eine logische Konsequenz. Nach einer Hereingabe von rechts vermochte die Weidener Defensive den lauernden Fabio Bozesan nicht zu stoppen, aus kurzer Distanz markierte der 21jährige Offensivspieler per fulminantem Drehschuss den 1:1-Ausgleich (54.). Wer nun auf eine Reaktion der Wasserwerkelf gewartet hatte, wurde enttäuscht. Im gleichen Trott wie zuvor ging es weiter, der notwendige "Ruck" durch die Mannschaft war nicht zu sehen. Auch wenn Rüdiger Fuhrmann durch gleich mehrere Wechsel versuchte, seiner Mannschaft mehr Elan einzuhauchen, hatte man eigentlich weiter den Eindruck, als würden die Gäste den Sieg mehr wollen. In den letzten zehn Minuten bliesen die Schwarz-Blauen dann doch noch zu einer Art Schlußoffensive. Der eingewechselte Youngster Stefan Pühler eilte nach einem Zuspiel von Pavel Panafidin alleine Richtung Tor und wurde kurz vor der Abtswinder Box von Calvin Gehret unsanft von den Beinen geholt. Als letzter Mann erhielt der "Sünder" folgerichtig die "Rote Karte" (85.). Die große Chance, aus bester Freistoßposition den Lucky Punch zu setzen, ließ Moritz Zeitler allerdings ungenutzt, die Kugel flog etwa einen Meter über die Querstange. Zu spät hatte sich der Gastgeber darauf besonnen, aufs Gaspedal zu drücken, denn der Unparteiische Tim Grunert pfiff nach drei Minuten Nachspielzeit ab.