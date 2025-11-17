Der ASV Süchteln hat einen Kantersieg eingefahren. – Foto: Andreas Bornewasser

Remis für Nettetal, Süchteln feiert Kantersieg Union Nettetal spielt gegen den starken Aufsteiger TSV Solingen 1:1. Mennrath hat seine Pleitenserie abgehakt und einen 4:2-Sieg geholt. Auch Amern und Süchteln, die einen Kantersieg feiern, reiten weiter auf der Erfolgswelle.

Der SC Union Nettetal hat sich am Freitagabend unter Flutlicht ein 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Solingen erkämpft. Die Partie begann für die Hausherren nämlich denkbar schwierig, denn die Gäste aus Solingen legten ein enormes Tempo an den Tag und setzten Nettetal früh unter Druck. Bereits in der 11. Minute schepperte es am Aluminium, als ein Distanzschuss der Solinger an die Latte flog – ein erster Warnschuss.

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal TSV Solingen TSV Solingen 1 1 Abpfiff In der 18. Minute dann die Führung der Gäste: Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Jannik Weber trat an, Torwart Moritz Kosfeld ahnte die richtige Ecke, doch der Ball rutschte dennoch zum 0:1 aus Nettetaler Sicht ins Netz. Kurz darauf musste Kosfeld erneut sein Können zeigen. Solingen spielte weiter zielstrebig nach vorne und Weber kam zu einer weiteren guten Abschlusschance, doch diesmal reagierte Kosfeld stark und lenkte den Ball über das Tor. Nur wenig später landete ein weiterer Weber-Abschluss sogar an der Latte. Nettetal kam erst spät zu eigenen Möglichkeiten. In der 41. Minute bot sich die große Chance auf den Ausgleich: Ein präziser Freistoß von Nico Zitzen aus 22 Metern klatschte jedoch an den rechten Pfosten – Pech für die Hausherren.

Nach der Pause zeigte sich Union dann stark verbessert. Die Mannschaft wirkte präsenter, aggressiver und gewann zunehmend die wichtigen Zweikämpfe. Immer häufiger drang Nettetal gefährlich in den Solinger Strafraum vor. In der 74. Minute fiel schließlich der verdiente Ausgleich: Zitzen flankte von der rechten Seite mustergültig in die Mitte, wo Mats Platen am höchsten stieg und den Ball per kraftvollem Kopfball zum 1:1 ins Netz setzte. Der Treffer sorgte für zusätzlichen Auftrieb. Nettetal drückte nun sogar auf den Sieg. Der eingewechselte Tomi Alexandrov setzte sich über die linke Seite energisch durch, traf jedoch nur das Außennetz. In der Schlussminute dann fast der Lucky Punch: Nach einem schnellen Konter tauchte Branimir Galic frei vor Torwart Luca Novodomsky auf, doch der Solinger Keeper verhinderte mit einer starken Parade den möglichen Nettetaler Siegtreffer.

Trainer Kemal Kuc zog dennoch ein positives Fazit: „Solingen ist eine sehr dynamische Mannschaft mit einem klaren System. Wir wussten, was auf uns zukommt. In der ersten Halbzeit waren sie viel unterwegs, und wir können froh sein, dass wir nur 0:1 zurücklagen. Nach der Pause haben wir umgestellt und mehr Zugriff bekommen. Die Jungs haben das hervorragend gemacht, wir hatten unsere Chancen. Am Ende ist das Unentschieden gerecht.“ Nach einem spielfreien Wochenende empfängt der SC Union Nettetal am Sonntag, 30. November, im Derby die VSF Amern. Süchteln schießt Ratingen ab

Ein wahres Schützenfest feierte der ASV Süchteln, der im Heimspiel den VfB 03 Hilden II mit einem beeindruckenden 8:0 vom Platz fegte. Die Partie war praktisch schon entschieden, bevor sie richtig begonnen hatte: Bereits in der 2. Minute eröffnete Paul Fröhling den Torreigen und stellte früh auf 1:0. Süchteln spielte sich anschließend in einen regelrechten Rausch. Janpeter Zaum erhöhte in der 5. Minute, ehe Leonit Popova nur vier Minuten später auf 3:0 stellte. Als Philipp Kremer in der 22. Minute nachlegte, war die Überlegenheit des ASV unübersehbar. Zaum traf in der 26. Minute erneut – damit stand es nach nicht einmal einer halben Stunde bereits 5:0. Doch Süchteln hatte noch längst nicht genug. Popova schnürte in der 42. Minute seinen Doppelpack, ehe Leo Rennett (65. Minute) und Toni Weis (69.) den historischen Kantersieg endgültig perfekt machten. Es war eine dominante Vorstellung des ASV, die in dieser Höhe auch absolut verdient war. Amern setzt sich oben fest

Die VSF Amern haben indes ihre starke Form bestätigt und sich im oberen Tabellendrittel der Liga festgesetzt. Im Heimspiel gegen den FC Remscheid feierte die Mannschaft einen souveränen 2:0-Erfolg. Matchwinner war Luca Dorsch, der mit einem Doppelpack in der 29. und 52. Minute den siebten Saisonsieg perfekt machte. Amern kontrollierte über weite Strecken das Geschehen und ließ defensiv kaum etwas zu.