Remis für den SV Hösel, späte Niederlage für die U23 von Ratingen

Beide Tore schoss der wieder einmal stark auftrumpfende Eleftherios „Lefti“ Valsileiadis. Es waren die Saisontore acht und neun für den 19 Jahre alten Angreifer. Beim 1:2 traf Vasileiadis mit einem abgefälschten Freistoß, und bei seinem 2:2 wurde er von Clarence Yomi mustergültig freigespielt (78. Minute).

Dann die Schlussphase, 80. Minute. Der Aufsteiger Hochdahl konnte einen Steilangriff vortragen, Ratingens Schlussmann Sam Koch, der vorher eine starke Partie gezeigt hatte, musste raus. Er traf den Hochdahler Angreifer, und es gab Elfmeter. Der Gastgeber traf, 3:2, der Endstand, und der Traum von Trainer Andreas Voss, den zweiten Sieg in Folge landen zu können, blieb unerfüllt.

Und nach dem späten Siegtreffer für Hochdahl, zu diesem Zeitpunkt abstiegsgefährdeter als die Ratinger, meinte deren Sportlicher Leiter Tobias Krampe zur Auswärtspleite: „Den Elfmeter zum 2:3 musste der Schiedsrichter nicht zwingend geben. Es war in jedem Fall eine ganz enge Entscheidung. Ärgerlich ist jedenfalls die schwache erste Hälfte. Da haben wir nicht ins Spiel gefunden. Als uns dann der Ausgleich gelang, hätten wir den Schwung aufrechthalten müssen. Hochdahl hat nur auf Konter gelauert. 90 Minuten lang. Das Rezept ist dann auch noch aufgegangen.“ Am nächsten Sonntag kommt der SV Lohausen an den Götschenbeck (13.30 Uhr).

Der SV Hösel ist jetzt seit vier Bezirksligaspielen unbesiegt. Beim starken FC Grevenbroich gelang ein verdientes 1:1 (1:1), das mit einer starken Abwehrleistung erzwungen wurde. Zudem gab das frühzeitige 1:0 durch Sebastian Höfig viel Kraft. Der erfahrene Linksfuß schoss eine feine Vorlage von Niklas Oldörp wuchtig in den Winkel. Oldörp konnte sich vorher an der linken Seite fein durchsetzen.

Noch vor dem Wechsel glich der gastgebende Tabellennachbar allerdings aus und stürmte dann mit reichlicher Kraft auf die Führung hin. Die blieb aus, und mit dem einen Punkt sind beim SVH alle zufrieden. So auch der Trainer Tomislav Mirosavljevic, der befand: "Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Abwehr wurde ständig gefordert. Immerhin hatten wir es mit einem spielstarken Gastgeber zu tun."

Am nächsten Sonntag hat seine Mannschaft Heimrecht, dann kommt Bayer Dormagen an den Neuhaus (15.30 Uhr). Es ist also erneut ein Duell mit einem Tabellennachbarn.