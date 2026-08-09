Remis beim Titelfavoriten

– Foto: Björn Franz

Der SV Sandhausen nahm in den ersten 25 Minuten die Favoritenrolle an und zeigte ein starkes Offensivpressing. Marco Kehl-Gomez (6.) und Felix Lohkemper (8.) hatten sehr gute Chancen, verpassten jedoch die Führung. Diese gelang dem TSV Steinbach Haiger in der 15. Minute durch Till Hausotter, der die erste Möglichkeit seines Teams zum 0:1 über die Linie lenkte. Der SVS schlug allerdings postwendend zurück. In der 20. Minute bediente Felix Lohkemper seinen Kollegen Arianit Ferati. Der schlenzte zum Ausgleich ins lange Eck. Es folgte die erste Trinkpause und ein kompletter Szenenwechsel im Stadion am Hardtwald. Felix Lohkemper musste verletzt ausgewechselt werden. Der Stürmer war ohne Kontakt zu Boden gegangen. Nun hatte der TSV Steinbach Haiger das Heft des Handelns in der Hand. Eine Flanke von Till Hausotter landete am Pfosten (31.). Ole Käuper köpfte eine Ecke von Till Hausotter an die Latte (40.). Somit ging es mit dem 1:1-Remis in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit

Die Gäste kamen auch spritziger aus der Pause. Jahn Herrmann traf mit einem Freistoß gegen seinen Ex-Verein den Pfosten. Nach drei Mal Alu wäre eine Führung des TSV durchaus verdient gewesen. Es folgte eine Phase, die beide Mannschaften mit einem offenen Visier absolvierten. Zuerst wurde ein Schuss von Till Hausotter gerade noch geblockt (52.). Im Gegenzug grätschte ein Steinbacher Spieler noch in einen Abschluss von Phil Halbauer (53.). Keine 60 Sekunden später köpfte Levin Müller eine Ecke in Richtung langes Eck, wo der Torwart grandios zur Stelle war. In der 55. Minute war es dann wieder die Heimelf, die der Führung nahe war, doch ein Solo von Mert Tasdelen, samt Linksschuss, wurde von Nick Galle über das Tor gelenkt. Etwas über eine Stunde war gespielt, da zielte der eingewechselte Tim Korzuschek zu hoch (61.). Einen äußerst erfreulichen Moment gab es in der 66. Minute. Ertan Hajdaraj, der sich im Hinspiel der Saison 2025/26 in Sandhausen einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, feierte ausgerechnet dort auch sein Pflichtspiel-Comeback. Wenig später zog Serkan Firat von rechts ab. Der Kopf eines Verteidigers lenkt den Ball jedoch um Zentimeter am langen Eck vorbei. Umstritten war dann die nächste Aktion. Die folgende Ecke der Steinbacher wurde von Jakob Pfahl über die Linie gedrückt. Trotz heftiger Proteste der Sandhäuser, die an diesem Nachmittag insgesamt zwei Mal Gelb gegen ihre Ersatzbank bekamen, hatte das 1:2 Bestand (69.). Nach der zweiten Trinkpause hätte der vorbelastete Ariant Ferati mit Gelb/Rot des Feldes verwiesen werden müssen. Obwohl er dort verschont wurde, sah er die Ampelkarte in der 87. Minute, nachdem er einen Ball im Seitenaus weggeschossen hatte. Sportlich hatte Tim Korzuschek das nächste Highlight, doch seinen Kopfball hielt Kevin Ibrahim (79.). Richtig brenzlig wurde es in der 84. Minute. Zuerst scheiterte Tim Korzuschek an Kevin Ibrahim. Den Abpraller köpfte Stefan Maderer in Richtung Tor, wo Lukas Näpflein mit der Brust gerade noch klärte. Der eingewechselte Kadi Atmaca zwang den Schlussmann zu einer weiteren Parade (85.). Auf der Gegenseite verfehlte David Mamutovic freistehend das lange Eck (86.). Es folgte die Ampelkarte von Ariant Ferati. Steinbach zog sich anschließend weit zurück und konterte. Kadi Atmaca prüfte den Keeper erneut. Diesmal ließ er den Ball prallen, war aber gerade noch vor einem Steinbacher Stürmer zur Stelle (90.+2). Kurz danach sah Ole Käuper die Rote Karte nach einer Grätsche gegen Tim Korzuschek, bei der er ihm den Ball vom Fuß nahm. Diesmal beschwerten sich die Steinbacher lautstark, was die Entscheidung allerdings ebenfalls nicht änderte. So geschah, was in solchen Momenten oft passiert. Sandhausen bekam eine letzte Ecke, die Stefan Maderer zum 2:2-Endstand per Flugkopfball über die Linie köpft (90.+5).