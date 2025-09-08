Remis beim Tabellenführer – Moosinning erkämpft sich in Dachau ein 1:1

Der FC Moosinning reiste am Sonntag zum schwierigen Spiel gegen die ASV Dachau. Die Ball-Elf holt sich damit den nächsten Punkt.

Moosinning – Mit einem 1:1 (0:0) trotzte der FC Moosinning am Sonntag Tabellenführer ASV Dachau einen Punkt ab. Es war ein gerechtes Remis, denn Moosinning hatte nach einer unspektakulären ersten Hälfte im zweiten Abschnitt wesentlich mehr Spielanteile, Dachau hingegen ließ kurz vor Schluss zwei Topchancen liegen.

Die erste Halbchance hatte der Gastgeber. Tobi Hartmann passte in der 5. Minute etwas knapp zu Keeper Aaron Siegl zurück, der folgende Pressball mit Leonardo di Pasquale landete zum Glück für Moosinning im Toraus. Wenig später war es erneut Pasquale, der den Ball Richtung Siegl bugsierte.

Aufregung herrschte im Moosinninger Lager nach einer guten halben Stunde, als Lukas Winhart nach einem Querpass mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel raus musste. Für ihn kam David Kamm, Marco Esposito rückte hinten rein. Fortan zeigte sich Moosinning mehr in der Offensive, aber ein Querpass von Maxi Siebald fand keinen Abnehmer, und ein Kopfball von Fabian Ulitzka wurde eine Beute von Keeper Leon Aust.

Nach dem Wechsel drückten die Gäste die Dachauer hinten rein, aber Esposito setzte einen Direktschuss vorbei, und Kamm stand nach klasse Zuspiel von Stefan Haas knapp im Abseits. Auf der anderen Seite ließ Sebastian Mack mit einem Lattenschuss aus gut 20 Metern aufhorchen (52.).

Der Tabellenführer schlägt zu

Dann zwang Kamm den Dachauer Leon Schleich mit seiner Hereingabe fast zu einem Eigentor, während Felix Meier die Kugel nach einem Querpass von Kamm aus gut 16 Metern übers Tor jagte. Die größte Möglichkeit vergab in der 57. Minute Kamm, der ein Zuspiel von Haas nicht am Keeper vorbeibrachte.

Just in dieser Moosinninger Drangphase ging Dachau in Führung. Georg Ball verursachte eine Ecke, die Tobi Hartmann nicht klären könnte. Pasquale passte auf Tobi Erl, und dieser versenkte die Kugel flach im langen Eck.

Siegl hält das Remis fest

Drei Minuten später hätte Thomas Rieger den Deckel drauf machen können, aber nach einem Konter scheiterte er an Siegl. Mooosinning hielt dagegen. Ulitzka spielte quer auf Kamm, der aber erneut am Keeper scheiterte (69.), ehe in der 74. Minute Stefan Haas ein Zuspiel von Kamm abgefälscht im langen Eck zum 1:1 versenkte. Chris Häusler hatte kurz darauf das 2:1 auf dem Schlappen, entschied sich aber für einen Querpass, der beim Gegner landete.

In den Schlussminuten kam dann der große Auftritt von Moosinnings Keeper Siegl, der in der 84. Minute gegen Kilian Knöferl rettete und in der 89. Minute ebenso sensationell zwei Schüsse von Knöferl abwehrte.